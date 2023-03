L’any passat, el mal temps va impedir la tan esperada rua de Carnaval, el moment que les catorze carrosses creades haurien desfilat pels carrers de Maçanet de Cabrenys. Enguany, els veïns no han tirat la tovallola i han tornat a engrescar-se, amb il·lusions renovades, i amb moltes més ganes. El resultat de tot aquest treball, que es manté quasi en secret, es veurà aquest dissabte durant la rua nocturna de Carnaval que sortirà a les 10 del vespre des del pàrquing municipal i, passant per la carretera principal, es dirigirà al centre del poble, cap a la Sala on ja els esperaran els ritmes del grup musical Wasa.

L’alcaldessa de Maçanet, Mercè Bosch, explica que la tradició de fer carrosses és molt nova al poble, però afirma que estan molt satisfets «amb la repercussió que ha tingut, no ens ho esperàvem i és fantàstic no haver de motivar res perquè es facin les coses». Van iniciar-la l’any 2016. Malgrat no oferir premis ni altres succedanis, que podrien generar malentesos, els veïns es van animar de forma intensa, i amb un punt de competitivitat, creant de zero tota mena d’estructures. Les primeres ja s’han anat apuntant a l’Ajuntament, un pas necessari perquè ajuda «a marcar un cert ordre» a l’hora de passar, tenint en compte que també hi haurà comparses sense carrossa. Les inscripcions resten obertes fins al 2 de març.

El Carnaval de Maçanet és un dels últims que es fan a la comarca. És quasi una estratègia per atraure públic: «Nosaltres esperem la tercera setmana perquè la gent pugui anar a tot arreu i després vinguin al de Maçanet». Qui s’animi, a les 5 de la tarda des de la plaça de la vila, ja hi haurà una rua infantil, d’un format més petit i on també es preveu desfilarà alguna carrossa. Val a dir que l’associació de pares i El Catau oferiran un berenar pels assistents.