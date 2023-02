L’Ajuntament de Castelló d’Empúries torna a posar un bus gratuït a disposició de les persones del municipi que vulguin assistir a les nits de Carnaval de Castelló i Empuriabrava.

Divendres a la nit, hi haurà un bus interurbà que permetrà assistir a la desfilada i festa del divendres de l’envelat d’Empuriabrava, amb dues sortides des del centre històric i amb destinació a la plaça de les Palmeres, una a les vuit i l’altra a dos quarts de nou. La tornada cap al centre històric, amb sortida des de l’envelat, on actuarà Lia Jensen, serà a la una, a les dues o a les tres de la matinada.

Pel que fa a dissabte, el bus farà el recorregut a l’invers sortint de la plaça de les Palmeres a les vuit i a dos quarts de nou, cap al centre històric, i es podrà tornar a Empuriabrava a la una, a les dues, a les tres o a les quatre de la matinada, per aquells que es vulguin quedar a gaudir de la festa amb Wasa Coorporation, Tutukeké i punxadiscos.

Per altra banda, les persones que agafin el bus al centre històric per tornar a Empuriabrava dissabte a la nit, per tal d’escurçar distàncies, podran baixar en altres parades establertes en el recorregut habitual, a part de la destinació final, que serà la plaça de les Palmeres.