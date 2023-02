El poble de Santa Llogaia d’Àlguema ja fa setmanes que es prepara per al Carnaval amb molta il·lusió. En aquesta festivitat, hi participen xics i grans i es preveu un bon nombre d’assistents i una gran varietat de disfresses.

Enguany serà el dissabte 25 de febrer a partir de dos quarts de sis de la tarda. Com cada any, davant del Centre Cívic es farà la concentració de participants i serà el punt de partida de la rua. Mireia Pimentel explica que en aquesta desfilada no hi ha carrossa, però que els acompanyaran els ritmes de la batucada dels Tokiquitoqui vinguts expressament de Santa Coloma de Cervelló. Si el temps acompanya, la cercavila es farà pels carrers del municipi. L’any passat, a causa del mal temps, no es va poder fer, però sí que van tirar endavant tots els altres actes i els assistents van poder gaudir de la música de la batucada a l’interior del centre cívic.

Animació per a tots els públics

Després de la rua, que es preveu molt participativa i festiva, totes les persones disfressades podran gaudir d’una bona xocolatada i un berenar a la sala del centre cívic. Tots els assistents també podran gaudir amb l’actuació del mag i humorista Adan-Xou.

El mag Adan fa més de vint anys que es dedica al món de l’espectacle. Va començar en el món del teatre fent d’actor, guionista i director; després es va obrir al món del circ; i, finalment, al fascinant món de la màgia. Dominar totes aquestes disciplines li ha servit per adaptar-se a tota mena de públic i d’ambient. I estigueu segurs que, en tot moment, el públic estarà participant de l’espectacle.

Un cop acabi aquesta actuació, arriba un dels punts àlgids del Carnaval de Santa Llogaia d’Àlguema: el concurs i, després, el repartiment de premis a la millor disfressa. Es convoquen tres categories diferents: infantil, adult i grup.