Ball de disfresses, però, sobretot, ranxo i arrossada. El Carnaval de Pau té un alt component social de reunió de la gent del poble al voltant de la taula amb el ranxo del diumenge 19 de febrer i l’arrossada de l’endemà. «El dia abans, a quarts de nou del matí, ja ens trobem molta de la gent que participem en l’elaboració del ranxo per fer el sofregit. L’endemà, el dissabte, hi tornem a la mateixa hora per encendre el foc als perols perquè el ranxo estigui a punt al migdia», explica Jordi Pavon, regidor de Festes de Pau, sobre una festa que aquest cap de setmana recobrarà plenament la seva normalitat després de la pandèmia. «A Pau, fa molts anys que fem el ranxo, durant la pandèmia vam haver de canviar-ho una mica tot, però aquest any hi ha ganes de Carnaval amb el ranxo, la festa de la tarda i la del vespre i, l’endemà, dilluns, quan ens tornem a trobar tots a l’arrossada».

El programa oficial del Carnaval de Pau comença a dos quarts de nou del matí del diumenge 19 encenent el foc dels perols del ranxo per esperar que, a dos quarts d’una, arribi el Carnestoltes per fer ballar la gent a la plaça i als carrers del poble. El ranxo es començarà a servir a les dues del migdia i, també, hi haurà una parada amb pastissos de l’AFA, delícies de Pau. A la tarda, comença la música i el ball. Primer amb el grup Xanadu, a dos quarts de cinc, en una festa que s’allargarà fins ben entrada la nit amb el Trio Calavera que agafaran el relleu de Xanadu a partir de dos quarts d’onze. L’endemà, dilluns, a les dues del migdia, hi haurà l’arrossada popular i música a partir de les cinc de la tarda amb Sunmoreao Trio. Llegeix tota la informació del Carnaval a l'Alt Empordà en aquest enllaç.