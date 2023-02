El Carnaval de Llers se celebra aquest cap de setmana dies 18 i 19 de febrer. Un cop més, la rua del diumenge a la tarda es converteix en un acte ben arrelat que pot arribar a acollir mig miler de participants. Es tracta d’una de les desfilades de més afluència en aquesta franja horària i de les més properes, amb veïns oferint brunyols, galetes i begudes durant la rua. La concentració de disfresses, comparses i carrosses serà a les quatre de la tarda, davant el camp de futbol. Un cop finalitzada la rua, en el retorn a la zona esportiva, es repartirà crispetes, pa amb allioli i botifarra en un final de festa amenitzat pel grup-orquestra Stop ‘80, que va debutar precisament en el Carnaval llersenc fa cinc anys. Al mateix poliesportiu, hi haurà un espai de fotomaton gratuït per qui vulgui tenir immortalitzat el moment amb fotografies en paper.

Màrius Vergés, primer tinent d’alcalde de Llers, explica que «per un poble com nosaltres és un privilegi que hi hagi tantes colles formades per veïns i membres de l’escola que preparen les seves carrosses durant els dies previs. Tenim moltes ganes de tornar a celebrar un Carnaval amb total normalitat».

Escalfen motors la nit abans

El Carnaval de Llers ja farà un tastet el dia abans, aquest dissabte 18, a partir de les 11 de la nit, amb un ball de disfresses, música i amb la incorporació d’un karaoke (amb més de 30.000 cançons per escollir) al Centre Recreatiu, a la plaça del Ramal. A més, el divendres a la tarda, l’escola també farà un primer tastet amb un Carnaval obert a les famílies dels alumnes.