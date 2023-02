La tradició continua viva a Capmany. La doble jornada dedicada al Carnaval s’allarga en el temps en aquest poble de l’Albera que es prepara per repetir, aquest diumenge, 19 de febrer, la rua popular que permetrà recollir queviures i diners per a poder elaborar una part del ranxo del dimarts següent. Capmany té el privilegi de ser el Carnaval més antic, documentalment parlant, reconegut fins ara a Catalunya. «Això no vol dir que n’hi hagi de més antics, però nosaltres tenim la referència escrita més reculada que s’ha trobat fins ara i que data del 1763», explica el president de l’Associació del Ranxo, Climent Llosa.

Els temps han canviat, ja que, fins no fa pas massa anys, la cercavila dominical pels carrers i els masos del poble permetia recollir la majoria d’ingredients per a omplir les peroles. «Qui no tenia hort o galliner, tenia vinya o olivar, i acabàvem recollint una mica de tot i només calia comprar quatre coses més. Ara, en canvi, de productes en recollim pocs i la gent ens ajuda fent aportacions econòmiques», afegeix Llosa. La rua començarà amb un bon esmorzar a la plaça Major i s’acabarà amb una arrossada. Associació i Ajuntament esperen una bona participació. «Segur que l’ambient no faltarà, tenim un poble amb gent molt participativa, com ja s’ha demostrat durant la passada festa major de Santa Àgata», diu l’alcalde Joan Fuentes. La primera jornada festiva s’acabarà amb una arrossada popular, la recaptació de la qual estarà destinada a l’Associació del Ranxo i a l’ADF local. El dimarts 21 de febrer començarà amb la reunió de cuineres i ajudants, responsables de fer bullir les peroles. Els Grallers d’Espolla i la cobla Rossinyolets animaran la tarda fins al repartiment del ranxo, previst per a les set. Després hi haurà ball a la Societat. Llegeix tota la informació del Carnaval a l'Alt Empordà en aquest enllaç.