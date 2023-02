El Carnaval va ser l’última gran festa multitudinària abans de la pandèmia i tot i resistir l’any passat amb versions d’estiu o formats reduïts, aquest 2023 preveu ser la gran cita anual per a molts municipis gràcies al que avui considerem un alliberament: lliures de restriccions. Ni distàncies de seguretat, ni aforaments, ni mascaretes. El Carnaval 2023 surt de l’excepcionalitat i recupera la seva essència. Vilamalla, Vilajuïga i Vilabertran han sigut els encarregats, un any més, de donar el tret de sortida, el cap de setmana passat, a aquesta festa d’origen pagà que s’allargarà fins al març.

Tot i que la festa oficialment comença el Dijous Gras, que aquest any és el dia 16 de febrer, no serà fins a l’endemà, divendres dia 17, que la majoria de pobles comencin la seva disbauxa. És el cas de Cadaqués, Llançà i Roses. Aquesta última engegarà a les nou del vespre amb la coneguda passada per l’avinguda Rhode. Una rua que es repeteix en versió de tarda (dissabte 18, a les quatre) i de matí (diumenge 19, a les 12 del migdia). El Carnaval rosinc acabarà el dilluns dia 20 amb un espectacle pirotècnic, després de simular l’enterrament de la sardina (tradicionalment, es fa el Dimecres de Cendra que enguany és el 22 de febrer).

Durant aquest cap de setmana, es podrà viure també el Carnaval de l’Escala (del 18 al 20); així com el de la Jonquera (16 i 19); Sant Pere Pescador (18 i 19), o Llers (18 i 19). La setmana següent el més destacat és el de Castelló d’Empúries (del 24 al 26), però també ho celebra el Port de la Selva (del 24 al 27); Portbou (25 i 26) o Capmany (19 i 21). El mes de març (4) només quedaran Maçanet de Cabrenys i Figueres.