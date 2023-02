Sara Rosell (Roses, 1997). Es va formar com a il·lustradora i especialista en animació 2D, 3D i multimèdia entre Figueres, Olot i Girona. Actualment, fa classes extraescolars al Centre Escolar Empordà. És l’autora del cartell de Carnaval de Roses 2023.

Com li arriba l’encàrrec d’il·lustrar el cartell de Carnaval?

No hi havia cap anunci de concurs i vaig trucar a l’Ajuntament. Em vaig presentar i em van acceptar per aquest any.

Com viu la festa?

Des de fora, més com a espectadora. No soc de cap colla, però vaig de bon matí a veure les passades. M’agrada veure com la gent es disfressa. La meva família prové de la zona de Tarragona i no hi ha costum de celebrar el Carnaval.

Entenc que no es disfressa.

No, tot i que ara que soc més gran tinc ganes de fer-ho, però amb coses que pots trobar per casa. No vull gastar-me uns diners per una disfressa que només duré quatre dies.

Això li ho ha posat més difícil a l’hora de crear el cartell?

Soc espectadora de dia, però, a la nit anava amb les meves amigues, que tenien colla, a fer festa al pavelló. Amb el que veia i m’explicaven, tenia la imatge feta.

Des de l’Ajuntament li van donar alguna directriu?

Que el cartell representés la festa i la diversió. Vaig proposar diferents esbossos fins a arribar al cartell definitiu.

Un cartell fresc i vital.

Sí, és alegre, com el meu estil, més infantil, acolorit, i em va anar de perles. Utilitzo molt els colors vius, contrastats, alegres. Volia posar-hi un noi i una noia disfressats i vaig posar gavines i onades per representar el poble pesquer que és Roses.

Com ha treballat el cartell?

Amb tècniques digitals.

Els dos personatges s’inspiren en algú concret?

No, són inventats, del tot meus.

Havia treballat anteriorment en cartellisme?

El vaig estudiar a classe, però dedicar-m’hi laboralment, no.

Així és el seu primer cartell.

Sí, i serveix per posar-lo al dossier. Com que encara no treballo, malauradament, del que he estudiat, prefereixo anar fent coses que no fer res. De fet, no m’ho esperava, però arran d’aquest cartell se m’ha generat molta propaganda. Sembla el principi d’alguna cosa.

Deu fer il·lusió, doncs, que tot hagi començat des de casa.

Encantada que sigui així.