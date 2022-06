Entrem a la botiga Erotic Kundalini del carrer Port d’en Perris de l’Escala. Nicole Steeno i Mara Garcia ens reben amb el seu somriure habitual. L’establiment amaga un secret: el vestit de carnaval que lluirà la colla del CER. Una roba que ha estat embastada, tallada i cosida per les mans expertes de Mara Garcia, sastressa de llarga experiència.

I és que a partir de la coneixença d’amics comuns, la Nicole i la Mara es van engrescar, anys enrere, a col·laborar de ple amb el carnaval escalenc. «És un orgull poder-ho fer, ens sentim en els núvols amb aquesta col·laboració que ja ens ha permès confeccionar cinc disfresses diferents, fins ara», expliquen complagudes. Primer fa ser el Rei Lleó, després el Sombrerero loco, més tard els Déus d’Egipte i les Zebres i, enguany... «Es pot mirar, però encara no es pot dir!», recalquen totes dues, just davant de la màquina de cosir que han instal·lat al mig de la botiga.

La Mara Garcia i la Nicole Steeno, parella formal, fa uns fa setze anys que viuen juntes a l’Escala, encara que Nicole ja fa més de quaranta anys que havia arribat per primer cop a poble. «Som escalenques, ens sentim d’aquí. Els clients d’Erotic Kundalini ens acompanyen en aquest viatge dels nostres somnis i agraïm aquesta complicitat que tenim amb ells, molts dels quals són amics i amigues de fa temps».

Roba i complements eròtics per a gaudir de la vida, material esotèric i la taula del tarot formen part de l’oferta d’aquest establiment que no amaga res a ningú «excepte quan arriba carnaval i no permetem veure la disfressa que fem!», diu rient Mara. «A casa nostra sempre deixem volar la imaginació», remata Nicole.