L’Escala torna a posar-se la màscara del Carnaval aquest dissabte. Amb les xifres disparades de la pandèmia, l’octubre passat es va decidir col·lectivament posposar la festa i optar per tirar endavant només l’edició estival que es concentra ara en una rua nocturna des de Riells fins a la Platja, un sopar de colles i un ball a la sala polivalent. És una versió carnavalesca més reduïda, també de colles que participen, només les vuit locals, i, segons explica el president de la Comissió de Carnaval, Carles Piqué, «ha costat d’arrencar després de dos anys sense fer-ho i seran menys participants perquè molta gent al juny, a l’Escala, ja té molta feina».

Una de les grans diferències entre el Carnaval d’hivern i l’estival és que totes les carrosses que desfilen estan il·luminades. No és estrany, perquè la rua és nocturna, element que potencia l’espectacularitat de la rua. Se surt a les 9 del vespre des de la plaça Univers, a Riells, passant tot al llarg del passeig Lluís Albert, l’emblemàtic Port d’en Perris, la Platja i acabant a la plaça del Peix, un recorregut diferent del de l’hivern. «Era una demanda que se’ns feia per part dels veïns d’aquella zona de l’Escala», justifica així Piqué aquest recorregut diferent de la versió hivernal.

Després de la desfilada, que es preveu que s’allargui una mica més de dues hores, tots els participants podran assistir, si s’han inscrit prèviament, al sopar de colles que es fa a la sala polivalent. A hores d’ara, els organitzadors encara no tenen una xifra exacta d’assistents, una dada que serveix també per saber quants participants mou el Carnaval. D’aquest sopar, enguany, se n’encarrega la mateixa Comissió de Carnaval, ja que els horaris fan complex contractar un servei de càtering. La festa es completarà amb un ball de disfresses del grup de versions Tutú-Keké.

El Carnaval d’estiu va néixer fa uns pocs anys «com la repetició del Carnaval d’hivern, perquè les colles van demanar sortir una altra vegada» amb la idea de lluir, de nou, les carrosses i disfresses, en una altra franja horària. «El Carnaval, les colles, el mes de febrer el pateixen, i el juny, el gaudeixen», assegura irònicament el president de la comissió. En aquelles edicions primerenques, s’havia convidat, fins i tot, alguna colla de fora premiada pel jurat a l’hivern.

Aquests dies encara s’estan ultimant detalls de les carrosses que desfilen dissabte. Les colles treballen a la nau municipal que els facilita l’Ajuntament, espai que també els serveix, la resta de l’any, per guardar-les. Totes les colles porten carrossa, explica Piqué, i no hi ha comparses sense aquest element identitari.

Totes les colles, a concurs

Cap de les vuit colles no podrà abaixar la guàrdia durant la desfilada, ja que, a diferència d’altres edicions estivals, en aquesta sí que hi haurà un jurat que les valorarà. Serà aquest –els noms dels integrants no es donen a conèixer prèviament– el que valorarà diferents aspectes de les carrosses com la creativitat o l’enginy. «Cada jurat parteix dels seus propis criteris», afirma Piqué. Les colles opten als diferents premis, que són econòmics. Així hi ha un primer, un segon i un tercer premi per a carrosses i per a comparses. «Els premis serveixen per ajudar», reconeix el president.

Val a dir que en aquesta versió estival del Carnaval no hi ha cap desfilada infantil ni cap activitat dirigida exclusivament als infants. De fet, al febrer, al marge de la comissió de Carnaval, es va celebrar un discret ball infantil de Carnaval. Va sorgir espontàniament empès per les ganes d’un grup de mares.