Més d’un ha dit, o almenys pensat, que el Carnaval hauria de fer-se quan el temps acompanya i no el febrer o març, segons l’any, quan fa un fred que pela. Enguany, la pandèmia ho ha fet possible a Castelló d’Empúries i Llançà, dos pobles que van decidir posposar la festa uns mesos esperant que les restriccions minvessin. No només el temps ha acompanyat, amb unes temperatures estivals que convidaven a sortir i a lluir poca roba, sinó que l’aposta de fer-ho a l’aire lliure ha estat molt encertada.

A Castelló cal destacar que el premi a la millor carrossa se l'ha endut la colla Anem de cul que ha recreat un cementiri amb capella inclosa habitat per una colla de zombies. El primer premi a la millor comparsa ha estat per a la colla Pau, amor i festa. A Llançà, les ganes de festa també es van fer notar en les dues rues viscudes entre el port i la zona esportiva.