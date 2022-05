Llançà viu el carnaval de maig disfressat d'escalfor d'estiu

L'alegria del retorn del carnaval a Llançà s'ha barrejat, aquest cap de setmana amb l'escalfor d'un maig disfressat d'estiu. Petits i grans han gaudit de les dues rues entre el port i la zona esportiva amb ritme i pluja de colors. No hi han faltat comparses enginyoses, ni transfiguracions carregades de bon humor. A l'esplanada de darrere del parc de Bombers hi han actuat Heavy per a Xics, els DJ RKO i Lia Jensen a més del grup de versions Tutú-Keké. Tot plegat en un compendi de tres dies que marca la recta final del curs escolar i l'inici de la temporada turística a la vila, com ha mostrat el contrast a tocar el passeig de les disfresses amb els primers banyistes.