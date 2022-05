La música, les carrosses i les colles de carnestoltes han tornat a omplir els carrers d'Empuriabrava en la recuperació del Carnaval 2022, aquest divendres 13 de maig a la nit. Encara que fora de les dates habituals i amb la calor com a protagonista, els participants van recuperar el bon ritme i l'aire festiu d'una celebració que l'Ajuntament de Castelló d'Empúries va decidir ajornar per a més endavant, ja que, al mes de febrer, la situació pandèmica encara era força complicada.

Les colles, unes vint-i-quatre enguany, han hagut d'esperar una mica més de dos anys per fer allò que més els agrada: lluir els seus millors vestits i ensenyar al públic les coreografies que fa mesos que assagen.

La nit d'ahir va començar amb la desfilada de carrosses, puntualment, a partir de dos quarts de deu. Aquesta es va allargar gairebé una hora, des de la plaça de les Palmeres del Club Nàutic, passant per tota l'avinguda Fages de Climent, fins a arribar al Passeig Marítim, on hi havia l'escenari.

El bon temps va fer que el consistori apostés per un canvi en el recorregut de la passada, a més d'un noi espai, la platja, on poder celebrar els concerts. Amb la rua acabada, l'Orquestra Diversiones va donar la benvinguda al primer dia de carnaval a Empuriabrava i Castelló d'Empúries.

Dissabte de dues rues

La programació per aquest dissabte és més àmplia. A les 16 h, pels carrers del Centre Històric de Castelló d'Empúries tindrà lloc la desfilada infantil, i a la Sala Polivalent hi haurà animació amb Rikus. Després, a les 22 h, la rua de divendres a Empuriabrava es repetirà a Castelló, des del carrer Peralada fins al carrer Santa Clara. La festa nocturna continuarà amb Pelukass, Wasa Corporation i DJ.