Llançà es posa el vestit de Carnaval des d’aquest divendres i fins diumenge. A la festa, que es va decidir posposar el febrer passat per evitar contagis massius, hi participen més comparses que carrosses, concretament, deu, i es preveu l’assistència de públic d’arreu de la comarca. Una de les principals novetats és que, davant les demandes del col·lectiu juvenil, l’Ajuntament habilita un espai amb música jove, al pàrquing del costat de l’institut, on es podrà escoltar reggaeton amb el disjòcquei RKO. «L’Ajuntament ha volgut apostar-hi», explica Elsa Rodríguez, regidora de Festes.

El Carnaval, però, comença divendres amb la rua de primavera que protagonitzen la mainada de la llar d’infants i de l’escola. Dissabte, a la tarda, es fa la segona rua, amb carrosses i comparses, i, al final del recorregut, actua el grup Heavy per Xics. La nit és el moment de la rua d’adults. Les carrosses i comparses es concentren al pàrquing del Passeig Marítim i, des d’allà, desfilen fins a la pineda on anima la vetllada el grup de versions Tutu-Keké. La nit la tanca la dj Lia Jensen. L’última jornada del Carnaval és diumenge quan la colla del Ranxo té previst, com cada any, preparar un esmorzar popular, la salsitxada. La regidora de Festes comenta que «totes aquelles persones que vulguin participar hauran d’inscriure’s a la Casa de Cultura». La cloenda del Carnaval es fa a la tarda, amb un ball de màscares amb Ángel Duo, al gimnàs de l’INS. Elsa Rodríguez admet que «la seguretat és molt important en qualsevol acte» que impulsen. També durant el Carnaval i, per aquest motiu, s’ha previst enguany un reforç per part de la Policia Local de Llançà, Mossos d’Esquadra, seguretat privada així com integrants de la Comissió de Festes i Protecció Civil. A més, afegeix, «cada carrossa comptarà amb vigilància per part d’una persona de Comissió de Festes i de seguretat privada». Val a dir, també, que durant la festa el públic podrà trobar dos punts Lila, un a cadascun dels concerts que es fan dissabte.