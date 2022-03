El 14 de març del 2020 pocs l’oblidaran. Els veïns de Santa Llogaia d’Àlguema, tampoc. El decret d’estat d’alarma i l’obligació de confinament també els va portar a sacrificar la festa de Carnaval que, justament, va coincidir amb la data. Com ja ho tenien tot a punt –sempre fan berenar– van optar per donar a Càritas tots els aliments i begudes per evitar que es fessin malbé sense que algú els aprofités. És per això que, com explica la seva alcaldessa, Mireia Pimentel, aquest any «hi ha més ganes i més il·lusió que mai» per recuperar la tradició que s’escau aquest dissabte a les 17.30 hores.

Amb aquestes ganes de «recuperar el que la Covid ens va treure» el poble ja fa setmanes que es prepara. La concentració de participants es farà davant el centre cívic, punt de partida d’una rua que els durà a recórrer els carrers del poble. Mireia Pimentel explica que en aquesta desfilada no hi ha carrossa però que els acompanyaran els ritmes de la batucada dels Diabòlics Music. Després de la rua festiva, que es preveu molt participativa, tots els disfressats podran degustar una bona xocolatada i un berenar a la sala del centre cívic on els pallassos Tururut oferiran una divertida animació. Un dels punts àlgids del Carnaval serà l’entrega de premis a la millor disfressa. Es convoquen tres categories: infantil, adult i grup. L’alcaldessa comenta que no és la primera vegada que fan aquest concurs i es preveu força participatiu, ja que el Carnaval és una festa que «atrau molta gent del poble però també dels pobles veïns». «Nosaltres estem encantats de comptar amb la participació de gent de tot arreu. Suposo que pel fet de portar dos anys sense fer-ho, tots esperem que arribi el Carnaval amb moltes ganes per poder gaudir-lo al màxim», reconeix.