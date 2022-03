Els veïns i veïnes de Maçanet de Cabrenys ja ho tenen quasi tot a punt per a aquest Carnaval. Hi ha molta expectació després de dos anys sense poder viure la festa, tal com confirma l’alcaldessa Mercè Bosch. També per veure fins on els ha dut la imaginació aquest any. Els garatges particulars on s’estan elaborant les carrosses, amb tota mena de materials i sota molt secretisme, bullen d’activitat i creativitat aquests darrers dies. Dissabte, però, és el gran moment quan es fan les dues rues –de tarda i de nit– i un ball amb l’orquestra Mitjanit.

Una de les obligacions dels participants és inscriure’s, sobretot si porten carrossa. Els darrers sis anys, l’Ajuntament havia fet una bona campanya per potenciar la participació de més carrosses, quelcom que s’havia aconseguit durant la darrera edició, abans de la pandèmia, quan es van poder veure desfilar entre quinze i setze carrosses i comparses, una xifra realment alta per les dimensions de Maçanet. «Abans no es feien carrosses sinó un concurs a les millors disfresses», comenta Bosch. Aquest, però, «sempre aixecava controvèrsies» així que l’Ajuntament va optar per treure’ls i impulsar les carrosses. La sorpresa va ser, admet l’alcaldessa, que «tothom s’hi va bolcar molt» i això que no opten a cap reconeixement. «Hi ha colles que treballen molt la carrossa i l’espectacularitat és important per un municipi com el nostre, la gent s’involucra molt i, fins i tot, molts cops ens trobem que no hi ha gaire gent mirant-ho i tota la resta estan disfressats», assegura Bosch satisfeta per la interacció.

La festa arrenca a partir de les 5 de la tarda amb la rua infantil que mai és tan nombrosa com la de la nit però sí que hi participen molts infants. Parteix de la plaça de la Vila i el recorregut es fa per dins el nucli antic. La rua es tanca amb un fermall de luxe: un bon berenar amb música de la qual s’encarrega l’associació El Catau.

Recuperar la normalitat

La rua nocturna surt a les 10 del vespre i aquesta és la més multitudinària. El punt de concentració dels participants, que es preveuen unes dues-centes persones, és l’aparcament. Des d’aquí parteix la rua, un xic més llarga que la infantil, i passen pel vial per accedir als carrers del poble escollint els més amples perquè les carrosses passin sense problemes. L’alcaldessa assegura que «intentarem fer el Carnaval com s’havia fet anys enrere». Els participants són majoritàriament veïns del poble, però també gent de segones residències o de pobles dels voltants «que s’afegeixen a carrosses d’aquí». Totes porten la seva pròpia música i si hi ha comparses sense, s’uneixen a altres. «Ho fem perquè hi hagi més ambient», conclou Bosch.

L’orquestra Mitjanit posa la música i lagresca a una sala d’espectacles ben airejada

La plaça de la Vila és el punt on es clou la rua nocturna. Allí conflueixen totes les persones disfressades, també les carrosses tot i que, algun any, alguna ho ha tingut pelut per entrar o trobar espai, de tantes que n’hi havia. «Tothom està pendent de les mides per poder-ho quadrar bé», somriu Bosch. Una de les particularitats d’aquesta rua és que cap de les carrosses haurà participat en altres Carnavals. «A Maçanet som els últims però la gent està molt motivada igualment, tothom es reserva».

La recompensa final és el ball que es fa a cobert, concretament a la sala d’espectacles que, com avança l’alcaldessa, tindrà totes les portes i finestres obertes perquè estigui «ben airejada». A més, exigiran que el públic porti mascareta per complir la normativa. La música, en aquesta ocasió, la posa l’orquestra Mitjanit, un directe «explosiu, dilatat i directe al cor o a les vísceres», com diuen ells.