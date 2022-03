La tradició marca que el Carnaval és un temps de disbauxa i gresca abans que arribi l’abstinència i penitència. Després d’un llarg període en què la pandèmia ha obligat a anar amb peus de plom i limitar la diversió, aquest any el Carnaval ha esclatat amb efervescència a molts pobles. Després de Roses, on es va viure una festa més mesurada que anys anteriors, aquesta setmana passada i, sobretot, el cap de setmana va arribar a altres punts de la comarca. És el cas del Port de la Selva, Cadaqués, Vilafant, Agullana o Capmany on encara cuejava la degustació del ranxo, una de les tradicions més arrelades al poble.

Gent, molta gent. A tot arreu la participació va ser molt alta, quelcom que evidenciava les ganes que hi havia per celebrar aquesta festa que, en alguns pobles com Castelló d’Empúries o l’Escala, s’ha posposat fins al mes de maig. Al Port de la Selva, Cadaqués, Vilafant o Agullana, centenars de veïns, petites i grans, van sortir als carrers per donar vida a rues ben animades. En algunes, com la del Port de la Selva, es van veure carrosses decorades per l’ocasió. Enguany no va ser el cas de Vilafant que va optar més per les comparses a peu.

D’àpats col·lectius també se’n van fer. No es va voler renunciar a ells, ja que formen part de la memòria mateixa del poble. Així, a Agullana al matí els infants van anar a recollir productes per les cases i masos del poble i, a la tarda, els cuiners van elaborar les saboroses xuies. Dies abans, les peroles del ranxo de Capmany, fet només per dones, també van fumejar a la plaça davant l’expectació de molts. Es posava així el punt final al Carnaval.