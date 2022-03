Agullana és un poble viu. Ho demostra la intensa activitat cultural que es fa setmana rere setmana. Ara fa un any, fins i tot, van mantenir l’elaboració de les xuies de Carnaval. Ho van fer mantenint les garanties sanitàries però amb la voluntat de preservar la tradició. «No la podem deixar perdre», assegura el regidor de Cultura i Festes, Joan Reynal. Enguany repeteixen concentrant els actes, com sempre, en un sol dia: aquest dissabte. A banda del repartiment de les truites tenen la intenció de fer ball i, a més, de premiar les millors disfresses.

El regidor recorda que l’any passat van limitar la festa reduint «el passa carrers» on sempre participen els nens de l’escola per ajudar a recollir els ingredients per fer les xuies i eliminant el ball de nit. Aquest any, afegeix Reynal, volen provar de fer-ho tot «a l’aire lliure». L’acte estrella és l’elaboració i repartiment de la xuia. Una quinzena de cuiners ja han respost a la primera crida i la idea és de fer-ho tot als jardins de la Societat. Mentre es reparteixi la xuia, a partir de les 5 de la tarda, en un altre espai del poble, la sala polivalent, els més petits estaran gaudint d’un espectacle especial per ells conduït per la Montecarlo. Han batejat com La Monte per Xics.

La mateixa orquestra és la que oferirà el ball de Carnaval a partir de les 11 de la nit, un ball on no faltarà el típic concurs per premiar les millors disfresses. «Si aquest any la gent no porta màscara portarà mascareta», somriu Reynal qui recorda que ells a Agullana no han deixat mai de fer ball per la gent gran. De fet, es van unir quatre pobles per fer-ne un cada diumenge a la tarda. Només van haver de posposar el del 30 de gener per l’alta incidència.