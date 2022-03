L’últim Carnaval que es va celebrar a El Port de la Selva va ser a principis de març del 2020, pocs dies abans de la declaració de l’estat d’alarma. Aquest any, però, la situació sanitària ha permès tornar-lo a programar, amb quatre dies d’activitats que l’Ajuntament ha previst per a tots els públics.

El plantejament de les festes és el mateix que en la darrera edició tant pel que fa a escenaris com funcionament, tal com explica la regidora de Cultura Lídia Ferrer. El Carnaval s’iniciarà, aquest divendres dia 4, al matí, amb la rua escolar des del col·legi fins a l’Arbre i seguirà el dissabte dia 5 amb la doble rua de tarda i de nit. És aquesta activitat la que difereix dels darrers carnavals. «La passada de la rua només comptarà amb una carrossa, perquè els altres anys venia alguna carrossa més del carnaval de Llançà, però l’han ajornat al mes de maig i no podrem comptar amb elles», explica la regidora.

Igual que en l’última edició, es faran dues passades de la rua, una a la tarda i l’altra a la nit. Seguidament hi haurà ball, l’activitat que sempre esdevé més multitudinària, en aquesta ocasió a càrrec del grup de versions Tapeo Sound System. La segona passada, a més, comptarà amb focs artificials, un sopar popular i la posterior actuació de la DJ Lia Jensen, tot a l’Espai Port.

«Si les condicions meteorològiques ho permeten, el ball tindrà lloc a l’exterior, en el mateix Espai Port», afegeix la regidora de Cultura.

La festa infantil

El diumenge dia 6, a la tarda, se celebra el Carnaval infantil, amb un espectacle animació al Port a càrrec de la Cia. Més Tumacat i seguidament una xocolatada per a tothom. La darrera activitat de les festes serà el dilluns 7 a la tarda, amb Contes i tallers de retrats a la biblioteca, a Càrrec de la Cia. La Sal d’Olot.