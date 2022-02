Un total de 12 municipis de l'Alt Empordà han reprès una de les celebracions més esperades des de l'aturada per la pandèmia aquest cap de setmana: el Carnaval. Llers, Bàscara, Cadaqués, Capmany, Cistella, la Jonquera, Pau, Peralada, Roses, Sant Pere Pescador, Siurana i l'Escala han volgut recuperar l'esperit del rei Carnestoltes amb diverses propostes entre aquest divendres 25 de febrer i dimarts 1 de març.

En el cas de pobles com Bàscara, tota l'activitat festiva s'ha concentrat en un sol dia, aquest diumenge, amb dinar popular i ball de carnaval a la tarda amb el grup musical Blue Moon.

D'altres, com Peralada, han aprofitat tant dissabte com diumenge per fer gresca i han esperat l'arribada del Rei Titus per inaugurar el Carnaval al poble.

Roses: un dels grans Carnavals de l'Alt Empordà

En el cas d'un dels més populars com és el de Roses, encara que ha reduït considerablement la seva activitat per la pandèmia, ha mantingut les tres desfilades principals: la de divendres a la nit, la de dissabte a la tarda, i la de diumenge al migdia.

Precisament la d'aquest diumenge ha comptat amb un gran nombre de gent curiosa que ha volgut acostar-s'hi per veure la passada formant part del públic. El bon temps ha acompanyat la proposta més festiva del municipi. Per tancar-la, tal com marca la tradició, demà dilluns, tindrà lloc l'arrossada popular que acomidarà la festa més celebrada al poble amb l'enterrament de la sardina.

Ajornaments i dates properes

A l'Escala, tot i que han ajornat el Carnaval fins al cap de setmana de l'11 i 12 de juny, el grup musical Heavy per a Xics va animar els més petits aquest dissabte a la tarda. Juntament amb l'Escala, Castelló d'Empúries és l'altre municipi de la comarca que ha decidit deixar la festa per a més endavant. En aquest cas, serà el cap de setmana del 13 i el 14 de maig.

Encara, municipis com Viladamat i Vilafant, entre d'altres, gaudiran del Carnestoltes el cap de setmana vinent. Així doncs, tot i que alguns municipis l'acomiaden aquest inici de setmana, el Carnaval no s'ha acabat a la comarca.