S'acosta carnaval, una de les festes preferides pels nens. És temps de diversió, disfresses, música i també de menjar. I és que en moltes cases s'aprofita aquesta època de l'any per preparar una gran varietat de receptes tradicionals, en què poden participar els més petits de la casa. El més típic són els dolços, com a orelles, bunyols, filloas... A continuació et presentem cinc receptes amb què nens i grans es lleparan els dits.

Bunyols de vent

Ingredients: 200 grams de farina, 50 grams de mantega o margarina, 5 ous, mig litre de llet, un got petit d'aigua, 1 pela de llimona, sucre, canyella, oli i sal.

Així es prepara: Posem al foc una olla amb la llet, l'aigua, la mantega, la pela de llimona i la sal. Quan comenci a bullir afegim tota la farina de cop, baixem el foc i anem removent. Retirem la massa del foc quan comenci a separar-se del fons de l'olla i afegim els ous, un a un, batuts. Barregem fins a aconseguir una massa homogènia i anem modelant els bunyols, que fregirem en abundant oli fins que quedin ben daurats. Els traiem i empolvorem o arrebossem amb sucre i canyella.

Llet fregida de carnaval

Ingredients: 1 litre de llet, 100 grams de maicena, 200 grams de sucre, 2 peles de llimona, 2 branques de canyella, 2 ous, oli i canyella en pols.

Així es prepara: En una olla posem a bullir la llet, apartant un got per a afegir a la maicena, amb la canyella i les peles de les llimones. Quan entri en ebullició apartem la cassola i deixem reposar la llet una mitja hora. Posteriorment la colem, apartant la canyella i la llimona, i tornem a posar-la al foc (a baixa temperatura), afegint el sucre i removent fins que es dissolgui bé. En el got de llet que havíem reservat dissolem la maicena i la incorporem a la barreja anterior, deixant-la una altra mitja hora al foc. Removem per a evitar que s'enganxi i que vagi espasant. Aconseguida la textura desitjada, bolquem el contingut en un motlle quadrat o rodó i l'introduïm a la nevera durant unes tres hores. Tallem la llet fregida en quadrats, la passem per farina i ou i la fregim, en oli molt calent, pels dos costats. Una vegada daurades, les traiem i arrebossem amb sucre i canyella. Ideals tant fredes com calentes.

Filloas

Ingredients: Mig litre de llet, mig litre d'aigua, 500 grams de farina, 100 grams de sucre, 2 ous, cansalada de porc o mantega i sal.

Així es prepara: Batem els ous amb la llet, l'aigua, el sucre i un pessic de sal. Afegim a poc a poc la farina, removent bé perquè vagi espessant i no apareguin grumolls. Deixem reposar la barreja una hora. A continuació, untem la paella amb una mica de mantega i la posem al foc a temperatura mitjana. Amb una olla, tirem una mica de massa fins que cobreixi el fons. Quan vegem que la massa deixa d'estar líquida, amb l'ajuda d'una espàtula o amb els mateixos dits (agafant per les vores, però amb cura, que crema) donem la volta a la filloa perquè es dauri per l'altre costat. Una vegada feta, la traiem i la podem emplenar de melmelada, crema de cacau, nata o trossos de fruita. Sola, amb una mica de sucre glaç per damunt, també estan excel·lents.

Orelles de carnestoltes

Ingredients: 500 grams de farina, un got d'aigua, 125 grams de sucre, 2 ous, mantega, ratlladura de llimona o taronja, oli i sal.

Així es prepara: Barregem en un bol els ous amb l'aigua, el sucre i un pessic de sal. Afegim a continuació la ratlladura de llimona o taronja i la margarina o mantega. Incorporem la farina a poc a poc. Removem fins a aconseguir una massa tova que deixarem reposar unes dues hores. Passat aquest temps, estirem la massa sobre una superfície llisa, deixant-la tan fina com sigui possible. Tallem trossos en la forma que desitgem i els fregim en abundant oli molt calent. Fregir per tots dos costats fins que les orelles quedin buides i cruixents. Les deixem escórrer en paper de cuina i empolsem amb sucre glaç.

Casadielles

Ingredients: 250 grams de farina, 100 grams de mantega o margarina, un gotet de vi blanc, un gotet d'aigua, 100 mil·lilitres de llet, una culleradeta de llevat, 500 grams de nous moltes, 250 grams de sucre, anís i oli.

Així es prepara: Primer fem el farciment. Per a això, barregem les nous amb el sucre i l'anís fins a formar una pasta. A continuació ens posem amb la massa. Barregem la mantega o margarina amb la llet, l'aigua i el vi blanc. Afegim a aquest preparat la farina amb el llevat, a poc a poc. Batem fins a aconseguir una massa elàstica, que estendrem sobre una superfície llisa i enfarinada amb l'ajuda d'un corró, deixant-la molt fina. Tallem en rectangles, emplenem amb la pasta de les nous i tanquem els pastissets pressionant amb els dits o una forquilla. Fregim els casadielles en abundant oli, a foc mitjà i per tots dos costats, fins que quedin daurats. Traiem, escorrem en paper de cuina i empolsem amb sucre.