El Carnaval es pot viure de moltes maneres i els contes ens donen l’oportunitat de gaudir-lo a través d’històries en què la festa n’és la protagonista. Us animem a endinsar-vos en les pàgines d’aquesta selecció de contes:

Una festa de disfresses

Un conte clàssic de la literatura infantil adequat pels infants d'entre 3 i 6 anys., que explica la festa de disfresses que celebra en Joan. Convida a tots els seus amics i els hi demana que vinguin disfressats de la primera cosa que trobin per casa. Tots ells s'afanyen deixant volar la seva imaginació i es presenten a casa seva amb les disfresses més peculiars que et pots imaginar.

Flip-flap, disfressats!

Un llibre interactiu per incentivar la mobilitat dels infants d'entre 0 a 3 anys, a través de les disfresses dels personatges per jugar i gaudir en família. Tot acompanyat d'un text que convida a contar.

El Carnestoltes

Un llibre per descobrir als més petits les millors cançons i contes de la tradició catalana del Carnestoltes. Adequat per a infants d'entre 3 i 6 anys, els explica l'estada del senyor Carnestoltes a una escola plena de xerinola i rialles.

Carnaval al zoo

El Carnaval arriba al zoo. Tot és cridòria, colors, enrenou i festa dins del parc. Tots els animals s’han disfressat de l’animal que cadascú d’ells li agradaria ser. Fan una conga divertida pels carrers del parc i ensenyen les disfresses a tothom. Un conte divertit i enginyós pels petits d'entre 3 i 6 anys.

Perduts el dia de carnestoltes

Laia i en Pau volen participar en el concurs de disfresses del carnestoltes. En principi només ells tenen interès, però al final els amics d’un i l’altre s’acaben assabentant, i també s’apunten. Per participar en el concurs, els hi cal fer una representació del que van disfressats. Busquen i busquen, assagen... tot està preparat però, en últim moment alguna cosa passa. On són Laia, Pau i Greta? Els toca sortir a l’escenari... Arribaran a temps per la representació? Un llibre ben entretingut pels nens d'entre 6 i 8 anys amb unes colorides il·lustracions.

Carnestoltes

Un llibre, adequat de 6 a 8 anys, per aprendre tots els secrets del rei Carnestoltes, el seu significat, el motiu de la seva celebració, d'entre molts altres misteris. També hi trobareu els dibuixos de la Pilarín Bayés i unes quantes dites, i és que per Carnaval tot s’hi val!

3 contes de Carnaval

Una recopilació de tres contes de Carnaval que contesten a preguntes ben estranyes i donen els millors consells per passar una molt bona festa de Carnestoltes. Tot acompanyat de les divertides i colorides il·lustracions del Christian Inaraja: us encantaran els seus personatges camacurts de galtes vermelles!

El Llop Pepito i Carnestoltes

El Llop Pepito és un petit desastre: per Carnestoltes, tota la classe es disfressa de zebra, i ell es descuida de l'única tasca que tenia encarregada! Els contes del Llop Pepito tracten sobre una celebració coneguda per tots on s'expliquen les tradicions d'aquests dies assenyalats.

La Tieta Adela a Venècia

La quarta entrega de les aventures de la família Vilaplana, aquest cop al Carnaval de Venècia. La Nefer, la seva mare i la tieta Adela viatgen fins a Venècia per conèixer les tradicions en aquesta festa tan assenyalada i viuen un grapat d'aventures, amb una mica d'intriga, un final inesperat i molt d'humor.

El Carnaval dels animals

En aquest conte encadenat trobareu una desfilada d'animals disfressats d'allò més divertida inspirada amb l'obra musical "Au carnaval des animaux" de Camille Saints-Saëns. Cada animal vol disfressar-se d'un altre animal i el resultat són unes disfresses estrafolàries i unes situacions molt divertides per passar una bona estona entre pàgina i pàgina.