El Carnaval és un moment màgic que aporta instants seductors que molts aprofiten per capturar. Cada any, l’Ajuntament de Roses impulsa un concurs de fotografia que sempre ha aconseguit molt bona resposta. L’any 2020 va ser el darrer que es va organitzar i enguany seguint la reducció d’activitats també s’ha apostat per posposar-lo.

En aquella darrera edició, quan els carrers de Roses es van omplir amb milers de persones, unes disfressades i altres exercint el noble paper de públic, molts van ser els que es van animar a captar imatges, algunes de sensacionals i que ja s’han convertit en memòria d’una festa, d’una tradició. Dels que es van animar a participar en el darrer concurs, tres van ser els guanyadors: Miguel Planells es va endur el primer premi per Bombolles de peix; Marcel Brugat, el segon amb Esquitxos de Carnaval i, finalment, Roser Llambrich el tercer amb Calavera. Quelcom que sí ha mantingut l’Ajuntament és l’edició de la revista de Carnaval, enguany amb el reportatge fotogràfic d’Àngel Reynal qui va ser testimoni d’excepció del darrer Carnaval, el del 2020, més de tres-centes fotografies repartides en una seixantena de pàgines que passen a engruixir el fons gràfic local. De la revista, que inclou la presentació de l’alcalde Joan Plana, se n’ha fet un tiratge de tres mil exemplars que ara es distribuiran entre els veïns. La imatge de portada és la del cartell de Carnaval 2022 creada pel rosinc Job Fontes.