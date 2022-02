Aquest any no serà tampoc. La colla Fins aquí hem arribat haurà d’esperar al 2023 per lluir la corona de Reis del Carnaval i per celebrar, com deu mana i ells desitgen, els seus primers deu anys d’existència. No ho lamenten perquè entenen que aquest «és un Carnaval low cost», diferent, i que ha estat una decisió unànime del Consell de Carnaval. Fins aquí hem arribat és una de les colles grans de Roses –aquest any desfilaran cent quaranta persones, entre adults i nens– que sent aquest any com molt especial: «Només el fet de poder-ho celebrar i estar amb la gent ja és d’agrair perquè han estat dos anys durs, un any sense Carnaval ha estat molt estrany», admet Albert Font, un dels cinc amics que fa onze anys va posar la primera pedra per fer realitat la colla, constituïda en associació.

«Sempre ens havíem disfressat amb altres colles, però el 2011 vam animar-nos a fer nosaltres alguna cosa, a la nostra manera, diferent», rememora Font. Va ser així, mentre feien un cafè i tot debatent detalls, que va sorgir, «com una conya», el nom de la colla. Des d’aquell primer Carnaval, el 2012, quan es van disfressar de la parella prehistòrica més coneguda, Pedro Picapiedra i Vilma, que el grup ha anat evolucionant i transformant-se en tota mena de personatges, la gran majoria vinculats al món dels dibuixos animats com Coco, el monstre de les galetes; Marvin; Penélope dels Autos Locos; Lotso de Toy Story; una colla de pirates (en femení); l’emperador Kuzco; l’ocell Zazu d’El Rei Lleó i l’Elsa de Frozen. També s’han anat succeint els caps de colla, actualment Jordi Font qui hi bolca les seves habilitats amb el dibuix i la visió de disseny de la carrossa, a la qual dediquen moltes hores. Una de les normes fundacionals de la colla, a part de l’equitat de tots els membres i la transparència absoluta en tots els aspectes, també l’econòmic, és que no admeten adolescents ni menors d’edat si no van acompanyats dels pares o familiars directes majors d’edat. «Amb els anys, però, tots ens hem fet grans i tenim molta mainada, però encara són nens petits, som moltes famílies», comenta. Un remolc de circ La carrossa que llueix la colla té, certament, un passat curiós. Es tracta d’un remolc que van rescatar del desguàs. En els orígens feia vuit metres i havia servit per transportar animals de circ. Una altra colla el va comprar i el va retallar per fer-ne ús durant uns anys. Finalment, el van dur al desguàs on ells el van comprar i recuperar. Les dimensions del remolc, que fa tres anys van acabar de donar més obertura, «donen molt de joc» però també impliquen, a l’hora de decorar-lo, «un treball intens». Malgrat que els materials de base sempre són el ferro i la fusta, Font explica que «hem provat tota mena de materials i cada any ens emboliquem més». Els resultats ho evidencien: carrosses efectistes i boniques amb dissenys de gran qualitat i altes dosis d’imaginació que es complementen amb una disfressa acurada i unes coreografies ben pensades. Tot suma i ajuda en aquesta voluntat de preservar, viure i transmetre la festa del Carnaval que ells desitgen tenir.