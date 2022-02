La Comissió dels Pencaires del Carnaval de Sant Pere Pescador reprèn, aquest cap de setmana, la festa més multitudinària de l’any al municipi: el Carnaval. «Amb l’esforç de molts santperencs i santperenques, tornem a tenir Rues de Carnaval i l’Arrossada Popular», manifestava la comissió organitzadora en el moment d’anunciar que es recupera l’activitat.

Si hi ha una festa a Sant Pere Pescador que té un arrelament extremadament fort al poble és, sense cap mena de dubte, l’arrossada de Carnaval, que aplega molts visitants. Molts, sobretot els veïns de més edat, la coneixen popularment com la «Sopa». «Hi ha gent que fa vint-i-cinc anys que ve a remenar l’arròs o que venen dissabte a netejar les sèpies o els musclos a l’escola», expliquen els membres de la junta dels Pencaires. Aquesta unió entre persones amb una dilatada implicació dins de la festa i les que ara han decidit tirar del carro, en espera de passar el relleu a les generacions més joves, li aporta a aquest àpat col·lectiu un component emocional únic.

L’any 2020, poc abans de l’entrada de la pandèmia de la Covid-19, va ser l’últim any de la «Sopa», amb la participació de 2.600 persones. «Gràcies a la gent que hi col·labora, intentem fer unes deu paelles d’arròs», explica Violant Vila, membre dels Pencaires, la qual s’encarrega de fer les compres per cuinar aquest dinar majestuós. Entre altres condiments, tindran uns cent quilos de sèpia, cent més de musclos i cent de costelló, a més de setanta quilos de salsitxes.

Calen voluntaris

«Es necessiten voluntaris perquè el Parc del Riu tingui un gran muntatge», explica Vila. L’últim any, l’arrossada va tenir lloc al parc de les Escoles, però, enguany, han volgut recuperar l’escenari tradicional. A dos quarts de dues del migdia es repartirà l’arrossada a qui hagi anat allà amb la taula ben parada. Havent dinat, es farà el sorteig amb la Ruperta, que és una roda de bicicleta.

Amb el ventre ben ple, els assistents a aquest acte central del Carnaval santperenc faran la tradicional cremada del Rei Carnestoltes, tot ballant la sardana de Sant Pere.

El Carnaval a Sant Pere s’estrenarà dissabte, a les quatre de la tarda, quan sortirà la Rua de tarda, des de l’aparcament de l’Escorxador. A dos quarts de set del vespre, al Centre Cívic, ja arrencarà el ball de tarda, per als que estiguin menys cansats. A les onze de la nit, també sortirà la rua nocturna, que anirà acompanyada, a l’arribada al Centre Cívic, de la sessió de ball. Les inscripcions s’havien de fer el passat divendres 18 de febrer al Casal Cultural. Totes les activitats que s’organitzen al llarg del cap de setmana són gratuïtes.

Aquest carnaval s’ha convertit, al llarg dels anys, en un dels millors que s’organitzen a la Costa Brava. És una festa fora de la temporada d’estiu que atrau un nombrós públic, encara que molts dels assidus acostumen a ser dels municipis veïns, que tenen relació amb els ciutadans de Sant Pere Pescador a l’hora d’organitzar les activitats més festives del calendari. Aquest any tornaran a tenir marxa.