Per segon any, la festa de carnaval es veu alterada per la pandèmia. Tant és així que molts municipis de l'Alt Empordà, i de tot el territori, han decidit posposar la celebració per més endavant, confiant que la situació epidemiològica millori i es pugui recuperar la "normalitat" d'abans de la pandèmia en una festa que, tradicionalment, ha sigut multitudinària.

El carnaval és la festa pagana per excel·lència, molt arrelada a la nostra cultura però, sense deixar de banda la tradició catòlica, aquesta hi manté lligams amb la celebració i l'ha integrat amb naturalitat com una festa civil més. En declaracions a aquest Setmanari, el rector de la parròquia de Sant Pere, mossèn Miquel Àngel Ferrés, explicava que «quan l'Església era més forta, a l'Edat Mitjana, es va relacionar el carnaval com els dies en què era permès deixar-se anar una mica abans dels dies de quaresma».

Precisament aquest és un punt de partida per localitzar les dates del carnaval. Com la Pasqua, cada any varia, i es calcula restant quaranta dies (quaresma) des del Dia de Pasqua. Així, aquest 24 de febrer de 2022 és el dia conegut com a Dijous Llarder, o Gras. És el tret de sortida oficial del carnaval, que s'allarga fins al Dimecres de Cendra, que enguany serà el 2 de març, quan es fa l'enterrament de la sardina. Una tradició que han recuperat a municipis com Roses, enterrant la sardina, acabant els dies de disbauxa i posant fi al carnaval. És l'últim dia de la festa i és quan inicia la quaresma.

Mossèn Ferrés explica què vol dir la quaresma: «el temps que es té el dejuni (ser sobri en el menjar), l'almoina (solidaritat) i la pregaria (intensificar-la, estar més per la vida espiritual)». Fent una analogia actual, «el significat profund de la quaresma no és passar-ho malament, és com anar al gimnàs, exercitar-se i fer un sacrifici per estar millor després».