A pocs dies de la recuperació del Carnaval a Roses, l’alcalde de Roses, Joan Plana, i el regidor de Cultura i Festes, Èric Ibáñez, han presentat avui la revista que l’Ajuntament edita i distribueix entre la ciutadania amb l’arribada de cada nova edició de la festa. En aquesta ocasió, la publicació recull les imatges del fotògraf Àngel Reynal, realitzades durant l’edició del Carnaval de l’any 2020.

Àngel Reynal va prendre el relleu de Robin Townsend com a fotògraf del Carnaval de Roses, immortalitzant amb la seva càmera les passades, actes i festes del Carnaval 2020. Un intens treball que anualment es diposita a l’Ajuntament, des d’on, edició rere edició, es va ampliant el fons fotogràfic del carnaval rosinc per a la preservació d’aquest important testimoni gràfic.

D’altra banda, una tria de les prop de 3.500 imatges captades per Reynal l’any 2020, haurien d’haver il·lustrat la Revista de Carnaval 2021, en cas que el carnaval s’hagués celebrat. Els efectes de la pandèmia no ho van fer possible i l’any passat l’Ajuntament decidí, tot i l’anul·lació dels actes festius, editar una revista especial, amb el recull fotogràfic dels darrers 20 anys del carnaval rosinc. Ara, un any després, el departament de Festes de l’Ajuntament pot recuperar el treball fet l’any 2020 i oferir-lo a través de la seva publicació a tota la ciutadania.

Com és tradicional, les imatges de la revista tenen com a protagonistes absolutes les persones que participen en els diferents actes de la festa i que, amb les seves disfresses i carrosses, omplen de color i disbauxa carrers i places de la població durant uns dies. Les 64 pàgines de la revista, amb més de 300 fotografies, es divideixen en cinc seccions, una per dia, amb imatges de la festa de dijous, de la passada nocturna de divendres, de les passades de dissabte i diumenge, i de l’arrossada i l’enterrament que tenen lloc dilluns.

La salutació de l'alcalde, Joan Plana, obre la revista reconeixent el compromís de ciutadania, i especialment de les colles, per tirar amb empenta i valentia aquesta edició del Carnaval, i destaca el valor simbòlic d’aquest Carnaval després de dos anys d’adversitats. Recorda també que el primer document escrit sobre el Carnaval de Roses data de l’any 1780, quan l’aleshores alcalde, Miquel Ferrer, es queixava de l’intent de prohibir la festa per part del governador militar, fet que demostra que el carnaval rosinc resisteix a tot tipus de vicissituds, virus inclosos.

El programa de festes, les fotografies guanyadores del Fotoconcurs de 2020 i la informació sobre els punts liles, completen els apartats de la revista.

A partir d’avui, tothom que vulgui fer-se amb la revista i recordar l’últim Carnaval pre-pandèmic, pot recollir un exemplar al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, o bé a l’Oficina de Turisme. L’Ajuntament ha editat un total de 3.000 revistes que es distribuiran fins a la fi d’existència. La imatge que il·lustra la portada és el cartell de Carnaval de l’edició d’enguany, obra de l’il·lustrador Job Fontes.