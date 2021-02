Una setmana per obeir les consignes del Rei Carnestoltes

Les mesures restrictives marquen un Carnaval en què les recomanacions dirigeixen l'activitat escolar per celebrar una festa pensada per als grups bombolla. Els equips de mestres han recorregut a la imaginació per idear activitats originals i simpàtiques, que s'ajusten a la situació sanitària que estem vivint, ara que moltes de les propostes carnavalesques no es poden fer com s'havien fet sempre.

Com és costum de cada any, ja ha arribat a les escoles sa majestat Carnestoltes, en alguns llocs també dit el Rei Titus, per engrescar les aules i animar l'alumnat i els docents a gaudir de la festa de la disbauxa. Aquest personatge, conegut també perquè encapçala el regnat dels poca-soltes, porta una llista de consignes que tothom ha d'obeir cada dia lectiu de la setmana. Aquest curs, el Carnaval escolar va del 8 fins al 12 de febrer.

Per sort, les restriccions no han impedit als centres educatius elaborar una programació dedicada a aquesta festivitat. Tots els equips directius, però, coincideixen que cal ajustar les activitats a la situació sanitària de la Covid-19.

Un exemple de consignes que ja ha designat, en aquest cas el Rei Titus, el revela l'Escola Jaume Vicens Vives de Roses, en forma de pregó, de dilluns a dijous: «Dilluns! Si a l'escola vols venir, d'un sol color has de vestir. Pot ser blau, groc o marró, però vesteix-te d'un sol color. / Dimarts! Si dimarts vols venir com cal, t'has de posar un davantal. L'escola semblarà una gran cuina, però no portarem farina. / Dimecres! El Vives estarà de festa, i vindrem a l'escola ben guapos i elegants. Tant si fa sol com si hi ha tempesta, portarem corbates, lluentons i vestits amb farbalans. / Dijous! Al matí, tots amb el cap decorat, farem de l'escola un gran mar. Hi haurà peixos i algun verat, però no en Bob Esponja, tros de calamar. / A la tarda podràs venir de casa disfressat. Vesteix-te de faquir, de pallasso o de gat».

Un barret o una perruca lluent

Aquesta escola rosinca, hi ha posat molta imaginació i ha buscat fórmules originals per incorporar el Carnaval al programa educatiu d'aquest curs tan atípic. La temàtica triada la presenten en forma de rodolí: «Si vols fer un Carnaval diferent, posa't un barret o una perruca lluent». No hi falta el berenar de xocolata amb melindros, per a grups estables, amb la distància de seguretat i totes les mesures garantides, com remarca l'equip de mestres.

A l'Escola Empúries de l'Escala, com a dada a destacar, en lloc del rei reben la visita de la reina Carnestoltes i, com mana la tradició, requereix a tothom que, de dilluns a divendres, es compleixin les seves directrius. Com a activitats complementàries, en aquesta escola escalenca se celebren balls tres dies a la tarda i el Dijous Gras s'organitza un esmorzar típic, amb entrepans de truita, botifarra d'ou i la coca de greixons.

Ben a prop, a l'Escola L'Escolapi, també de l'Escala, hi ha reines a totes les aules per donar les consignes. I, pel fet de tractar-se d'una setmana adaptada a la pandèmia, han substituït la rua per unes coreografies al pati. Van tots els nens i les nenes disfressats, això sí, com cada any, i tothom arriba a l'escola vestit de casa amb allò que més li agrada.

Curiosament, la situació sanitària del coronavirus no ha permès arribar el Rei o la Reina Carnestoltes de forma presencial a totes les escoles. A l'Anicet de Pagès de Figueres, davant la impossibilitat causada per l'emergència sanitària, ho ha fet a través d'un vídeo, amb el qual el personatge ha captivat tots els nens i les nenes, que saben que aquesta setmana han de fer cas a les ordres rebudes: dilluns, portar pijama; dimarts, un pentinat original; dimecres, cal vestir-se de gala; dijous, amb un mitjó de cada color, i divendres, cal portar la mascareta que hauran pintat i decorat a l'aula al llarg de la setmana. A Educació Infantil, les mascaretes són d'animals; a Cicle Inicial, de monstres; a Cicle Mitjà, d'emocions, i a Cicle Superior, d'emoticones.

A Llers, la tan esperada rua pels carrers del poble que preparen amb molta il·lusió els alumnes i l'equip de mestres de l'escola, aquest any, s'ha hagut d'anul·lar, però això no vol dir que s'hagi hagut de suspendre el Carnaval. Com a la gran majoria d'escoles, les consignes, aquí, també toca obeir-les. També a l'Escola Martí Inglés de Palau-saverdera el programa d'activitats s'ha reduït, perquè no es poden fer balls de disfresses ni rues, però sí que el Carnaval es pot celebrar de manera interna i amb activitats simbòliques, com ha explicat l'equip directiu del centre.

Esmorzars i berenars típics

Les truites causen sensació quan són dies de Carnaval. L'Escola Mossèn Josep Maria Albert de Cistella té aquest àpat com a element ineludible de l'esmorzar de Dijous Gras. Aquest any, tenint en compte que els nens i les nenes no poden celebrar la tradicional rua, fan una sortida a Vida, al matí, per menjar truites plegats. A la tarda, el mateix dia, la festa continua, però al pati de l'escola.

L'Escola Antoni Balmanya d'Espolla és una de les que ha pogut mantenir, més o menys, el calendari d'anys anteriors: durant la setmana, es compleixen les consignes i el darrer dia tot l'alumnat arriba a classe amb disfresses que porten posades de casa. També mengen botifarra d'ou un dia, per berenar. Com fan sempre.

En altres escoles, opten per dedicar el Carnaval a una temàtica concreta, com passa a la Vallgarriga, de Sant Miquel de Fluvià. «Nosaltres fem una setmana cultural relacionada amb llegendes, sobretot de la comarca, però també d'altres llocs de la província. Aquests dies, fem tallers de disfresses i podrem fer la passarel·la i el ball a la Sala del poble. Tot això, garantint els grups bombolla», han comentat els membres de l'equip docent de l'escola.