Els Pencaires de Sant Pere Pescador guarden la «Sopa» en el rebost

Una festa, a Sant Pere Pescador, amb un arrelament extremadament fort al poble és, sens dubte, l'arrossada de Carnaval. Molts, sobretot els veïns de més edat, la coneixen popularment com la Sopa, com se li deia en l'antiguitat. Aquesta multitudinària cita, però, s'ha hagut de deixar al rebost, arran de la pandèmia que ens afecta des de després del Carnaval de l'any passat.

«Creiem que, ara, és el moment d'aturar-nos i ser conscients de la situació que estem vivint. Aquests dies, al poble, si arribem a ajuntar més de 3.000 persones, seria una temeritat. La festa i la rauxa del Carnaval tornaran, i volem que hi sigui tothom. Per això, ara toca el seny, i suspendre-ho», explica el president dels Pencaires, Josep Maria Poch. Darrere seu, han estat molts i moltes altres persones que han dirigit la colla, amb ganes d'animar a tothom i tothora durant el Carnaval.

Han estat moltes les històries que han viscut la gent de Sant Pere per aquestes dates i, també, els veïns dels pobles del voltant, que s'apleguen allà per experimentar sensacions noves. «Hi ha gent que fa vint-i-cinc anys que ve a remenar l'arròs o que venen dissabte a netejar les sèpies o els musclos a l'escola», expliquen els membres de la junta dels Pencaires de Carnestoltes.

Seguint les tradicions, doncs, s'ha anat mantenint aquesta festa, que ha anat evolucionant amb els escenaris diversos. Durant una època, fins a finals del segle passat, les sessions tenien lloc a la Sala de Ball vella, mentre que, ara, tot es realitza al Centre Cívic. Es continuen fent les cercaviles del dissabte, dia en què els Pencaires comencen a preparar l'arrossada que el diumenge aplega multituds al Parc del Riu, a l'hora de dinar.

Enguany, a causa de la Covid, seran molts els que enyoraran la cita carnavalesca amb la Sopa per fer entrar la gana. El parèntesi provocat per aquesta anomalia sanitària permetrà posar la memòria a lloc i copsar el que ha permès aquesta festa per fer relacions públiques al llarg dels anys. El 2022, però, s'hi tornaran a afegir per continuar treballant.