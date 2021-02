L'Alt Empordà viu el Carnaval 2021 a través dels records dels protagonistes

Carnaval ha estat històricament el primer acte de retrobament social després de la letargia postnadalenca. L'any passat, es va convertir en el darrer gran esdeveniment multitudinari a l'Alt Empordà. I aquest, serà el primer per a molts dels nostres lectors en què només podran viure aquestes dates a través dels seus records. La pandèmia ens obliga a quedar-nos a casa, però mai podrà negar-nos viatjar a anys anteriors per recordar com hem viscut Carnaval en una comarca de gran tradició.

De la badia de Roses a l'Albera, passant per la plana i arribant a la Mar d'Amunt, aquesta festa mòbil, que se celebra set setmanes després de la primera lluna plena passat el solstici d'hivern, arrenca molt temps abans. Sovint, com recorden els més actius, tot just acabada la celebració de l'any anterior. Però com no podia ser d'una altra manera, la pandèmia també ha obligat a anul·lar aquesta celebració multitudinària que havia d'arrencar aquest 11 de febrer, amb el Dijous Gras, i que s'extingiria dilluns vinent amb el tradicional enterrament de la sardina posant punt final a la gresca prèvia a Quaresma i, per tant, obrint un temps d'abstinència i penitència.

Al Setmanari de l'Alt Empordà, però, no hem volgut renunciar a viure i a fer viure als nostres lectors aquesta festa amb aquestes pàgines especials titulades Carnaval a Casa. A través d'elles us proposem recórrer la història d'aquesta celebració a la comarca explicada a través dels seus protagonistes i dels esdeveniments més significats d'aquestes jornades a la majoria dels nostres seixanta-vuit municipis. Records que sovint s'acumulen en armaris, en forma de disfresses emmagatzemades any rere any, en records individuals i col·lectius, i en impagables imatges en blanc i negre i a color.

Aquest any, però, toca no moure'ns per viure el Carnaval. Deixarem els carrers i els envelats buits, ajornarem els àpats populars i guardarem en un calaix els dissenys de les comparses per un moment millor. Malgrat tot, us convidem a viure amb responsabilitat el #carnavalacasa i a participar-hi amb les vostres fotos.