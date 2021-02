Concurs: Premiem les vostres fotos de Carnavals passats

Cada Carnaval deixa imatges espectaculars. Atès que aquest any serà impossible, us convidem a participar en un concurs que organitzem amb el suport dels ajuntaments de Castelló d'Empúries, l'Escala, Peralada i Sant Pere Pescador.

Cadascun aporta tres premis perquè descobriu aquest estiu la seva gastronomia, natura i cultura. Només heu de compartir una o més fotos vostres a Instagram amb l'etiqueta #carnavalacasa i citant els perfils d'@empuriabravacastello, @visitlescala, @ajperalada i @aj_santperepescador.

Castelló d'Empúries ofereix un dinar per a dues persones al Restaurant Capitán, un salt en tàndem a l'Skydive i una visita al centre històric de la Capital Medieval de l'Empordà.

Peralada us obsequia amb un àpat per a dos al Restaurant El Centre amb entrada a l'espai cultural Sant Domènec, una visita teatralitzada a la vila i una de guiada a la ruta natural de Vilanova de la Muga.

L'Escala us proposa una visita a una fàbrica d'anxoves amb degustació i recorregut guiat al Museu de l'Anxova i de la Sal; visita guiada al nucli antic, casa dels Pescadors i Alfolí de la Sal; i una visita en paddel surf pel mar d'Empúries i quatre hores en bici elèctrica.

Sant Pere Pescador aporta al sorteig un sopar tastet per a dues persones en un restaurant local, dues entrades per a un concert més un tast de vins i una sortida en caiac pel Fluvià per a dos.

Seran vàlides totes les fotografies rebudes fins a la mitjanit del 18 de febrer de 2021. Els guanyadors seran informats personalment i a través del Setmanari de l'Alt Emporda, Emporda.info i a les seves xarxes socials.