Reciclatge, el motor industrial i econòmic de l’era de la transició circular
Veolia dona una nova vida als residus plàstics convertint-los en matèries primeres secundàries
El reciclatge ja no és només una política mediambiental, també s’ha convertit en un recurs econòmic i industrial clau per reduir la dependència de les matèries primeres, assegurar el subministrament i reforçar la competitivitat dels mercats. En un moment en què les empreses afronten una major inestabilitat en l’accés als materials, tensions en les cadenes de subministrament i noves exigències reguladores, els productes reciclats comencen a consolidar-se com una alternativa real als recursos verges; i l’economia circular emergeix com la lògica productiva més eficaç i estable.
Veolia, empresa líder en serveis mediambientals i especialitzada en la gestió integral d’aigua, residus i energia, reforça la seva aposta per les matèries primeres secundàries: aquelles recuperades de processos industrials, béns de consum o restes, que es reincorporen al cicle de fabricació actuant com a base per a l’elaboració de nous productes.
La companyia aposta per la reutilització de materials en la cadena industrial
Per impulsar aquesta línia de treball i innovació, la companyia ha rebut 9 milions d’euros del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE), promogut pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO). La convocatòria, que ha adjudicat un total de 150 milions d’euros entre 115 iniciatives amb implicació en 14 comunitats autònomes diferents, busca donar suport a propostes innovadores que redueixin residus, millorin el reciclatge i donin una segona vida als productes.
Nova tecnologia verda
El finançament obtingut permetrà a Veolia reforçar tecnològicament les seves dues principals instal·lacions de reciclatge de plàstic, on el 2025 es van processar més de 130.000 tones de material.
A la planta de Torremejía (Badajoz), referent en el reciclatge de Polietilè Tereftalat (PET) apte per al contacte alimentari, l’adjudicació permetrà avançar en el tractament de fraccions complexes de plàstic que avui no es poden reciclar mitjançant mètodes mecànics, investigar vies per al seu reciclatge químic i evitar que aquests materials acabin sent incinerats.
A més, es milloraran els sistemes de classificació, rentatge i monitoratge en temps real per elevar la qualitat del material obtingut i minimitzar la generació de microplàstics. Aquestes millores contribuiran també al fet que fabricants i envasadors puguin complir amb els objectius de contingut mínim de plàstic reciclat establerts per la legislació vigent, que fixa un 25% per al 2025 i un 30% per al 2030.
I a les instal·lacions d’Alcalá de Guadaira i Los Palacios (Sevilla), enfocades en el plàstic industrial, de postconsum i agrícola, les actuacions se centraran a millorar les propietats de les granses de polietilè per ampliar-ne l’aplicabilitat en sectors com el packaging, així com a optimitzar els processos de filtratge i rentatge per al tractament de residus plàstics d’origen agrícola.
Impulsar l’ús públic
Veolia busca actuar en tota la cadena de valor del plàstic, des del disseny de l’envàs fins a la seva reincorporació al cicle productiu. Treballa amb fabricants i marques en processos d’ecodisseny, proves tècniques i certificacions de reciclabilitat, amb l’objectiu de garantir que el material recuperat pugui tornar al mercat amb els estàndards de qualitat exigits per la indústria.
L’objectiu de la companyia és impulsar la demanda de matèries primeres secundàries també en el sector públic. La seva implementació és, en realitat, determinant per assolir l’objectiu europeu de duplicar la taxa d’ús circular de materials fins al 24% el 2030, una xifra que implicaria quadruplicar la demanda de plàstic reciclat al continent.
Per això, Veolia ha desenvolupat juntament amb la Fundación de la Universidade da Coruña i ANARPLA una guia pràctica per facilitar la incorporació de plàstic reciclat en els processos de contractació pública.
Amb clàusules i criteris ambientals ja redactats i estructurats en dos nivells d’exigència (bàsic i avançat), la guia s’adapta a la realitat de cada entitat. El seu contingut s’organitza en vuit fitxes sectorials d’aplicació directa: Disseny, Construcció i Gestió d’edificis d’oficines i obres; Projectes de disseny de carreteres; Mobiliari urbà i d’oficina; Parcs i jardins; Productes i serveis de neteja; Alimentació i serveis de restauració; Contenidors i papereres i Productes tèxtils. A més, anticipa els requisits mínims de contingut reciclat que la futura Llei d’Economia Circular de la UE, prevista per al 2026, establirà amb caràcter obligatori.
La guia contribueix a consolidar aquesta base industrial i reforça l’autonomia estratègica en el subministrament de matèries primeres, alhora que ofereix a les administracions públiques un marc concret per exercir el seu poder de compra de manera responsable i alineada amb els objectius de l’economia circular. I és que el desafiament ja no passa únicament per augmentar el volum de residus tractats, sinó per garantir que els materials reciclats tinguin una sortida estable al mercat.
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària
- L'advocat laboralista Sebastián Ramírez: 'No entreguis la baixa voluntària, presenta l'autoacomiadament
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar
- Elisabeth Anglarill: 'No soc una persona esotèrica, però hi ha llocs amb els quals connectes i Empúries n'és un
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre