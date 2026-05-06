Benestar animal
Aconsegueixen alliberar 1.500 gossos que havien de ser utilitzats per a experiments mèdics
Culmina una llarga campanya de protesta pública, que va incloure multitudinaris enfrontaments amb la policia i detencions
Joan Lluís Ferrer
Mil cinc-cents gossos de laraça beaglehan sigut alliberats d’un centre de cria i recerca als Estats Units després que grups animalistes paguessin perquè els posessin en llibertat. Els beagles seran ara entregats a famílies adoptives després de sotmetre’s a revisions veterinàries i altres cures especialitzades. Acaba així una llarga odissea per evitar un tràgic destí a molts d’aquests animals.
Els gossos van ser retirats de Ridglan Farms, a Wisconsin, «una explotació comercial a gran escala» on es crien gossos beagle per a recerca de laboratori. Es tracta de la segona instal·lació d’aquest tipus més gran dels Estats Units, capaç d’acollir fins a 2.000 gossos al mateix temps.
«Al cap d’una hora més o menys van començar a acostar-se a nosaltres, volent que els prestéssim atenció», explica Lauree Simmons, presidenta i fundadora de Big Dog Ranch Rescue, mentre observa els gossos acabats d’alliberar i caminant per l’herba per primera vegada en la seva vida. «Alguns pujaven a la falda de la gent. Tots i cadascun són molt afectuosos. Crec que els encanta rebre atenció. Està clar que saben que estan fora de perill», va afegir en declaracions a l’agència AP.
Segons Simmons, els beagles són la raça de gos més utilitzada en assajos amb animals, sobretot per la petita mida i el temperament plàcid. També a Espanyaaquesta raça és objecte d’experimentació amb finalitats mèdiques i una part acaben sent sacrificats, com va revelar el cas denunciat el 2022 d’un grup de cadells a Barcelona.
Acord econòmic per alliberar-los
Big Dog Ranch Rescue i el Center for a Humane Economy van arribar a un acord confidencial per comprar a Ridglan Farms els 1.500 gossos per un preu la quantia del qual no ha sigut revelada.
Abans d’aquest acord hi va haver mobilitzacions que van incloure accions directes fortament reprimides per la policia. Els agents van utilitzar gas lacrimogen i esprai pebre per repel·lir els activistes que intentaven emportar-se els beagles de les instal·lacions el mes passat. Els manifestants també van irrompre allà al març i van aconseguir emportar-se 30 gossos, acció durant la qual van ser detingudes 63 persones.
Al voltant de 1.000 activistes de tots els Estats Units van acudir el 18 d’abril a Ridglan Farms, al poble rural de Blue Mounds, a uns 40 quilòmetres al sud-oest de Madison, a Wisconsin, per intentar emportar-se els beagles.
El Center for a Humane Economy afirma que aquesta acció representa una de les operacions més importants per salvar gossos en la història recent dels EUA, i reflexa un «canvi més ampli cal al final de l’ús d’aquests animals en investigacions invasives.
Els primers 300 gossos van ser retirats de Ridglan divendres, i està previst que se’n retirin més al llarg de la setmana vinent.
¿Per què s’utilitzen beagles per a assajos amb animals?
Els grups de defensa dels animals han habilitat una zona d’espera amb parcs infantils a Wisconsin, on vacunen, col·loquen microxips, esterilitzen o castren els gossos i els preparen per al transport.
«Els gossos més joves s’adaptaran més ràpid, i els gossos més grans tardaran un temps», va dir Simmons.
Els beagles estan en el punt de mira de les proves amb animals per la mida més petita i el temperament pacífic. «Un belga malinois no suportarà que se’l sotmeti a proves, ni que se’l tanqui en una gossera tota la seva vida», diu Simmons per al·ludir a les races que solen utilitzar la Policia i l’Exèrcit.
«Els beagles són tan confiats, dòcils, tranquils i indulgents que són els gossos més escollits per a les proves amb animals. ¿Maltractarem una de les races més dolces, amables i confiades? Això està malament. Això s’ha d’acabar», va afegir.
