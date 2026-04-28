Normativa
Prohibició general de mascotes exòtiques a Espanya: així és el decret que tramita el Govern espanyol
Surt a exposició pública la norma que incorpora per fi el Llistat Positiu, és a dir, la relació amb els únics animals que podran tenir-se a casa, i es veten tots els altres
Joan Lluís Ferrer
El Gobierno ha pisado el acelerador del Listado Positivo de mascotas, con el que quiere terminar con el comercio y tenencia de especies exóticas en el hogar, que acarrean problemas tanto para el propio animal como, a menudo, para sus propietarios, ya que pueden transmitir enfermedades zoonóticas de graves consecuencias. El proyecto de real decreto está ya en exposición pública para la presentación de alegaciones y supondrá una importante clarificación de un panorama actualmente muy confuso.
El Llistat Positiu consisteix en una relació on s’especifiquen els animals que poden tenir-se com a mascotes, prohibint la resta. És la situació inversa a l’actual, on hi ha una llarguíssima llista d’animals prohibits, que complica saber quins estan permesos en realitat. Amb el canvi, tots estaran vetats tret d’aquells que figurin al nou llistat.
Es tracta d’una modificació llargament reivindicada per col·lectius conservacionistes, ja que l’actual normativa impedeix saber amb certesa, a efectes pràctics, quins animals podem tenir a casa i quins no, deixant la porta oberta a la compra i tinença d’espècies exòtiques que estan protegides o de comerç prohibit.
Aquesta norma, que desenvolupa la llei 7/2023 de Benestar Animal, no inclou de moment la llista concreta d’espècies permeses, però sí que estableix el marc general que determinarà quins podran tenir-se com a animals de companyia.
Malgrat no citar espècies concretes, el text comporta que serps, camaleons, iguanes, suricatas, amfibis, tortugues, aus exòtiques i altres animals no domesticats no podran estar en captivitat a la llar. En general, els exemplars silvestres no tindran la consideració d’animals de companyia.
Vetats els animals exòtics i silvestres
Això suposarà una forta reducció en el nombre d’espècies que poden tenir-se legalment a la llar, i un dels objectius és reduir el potencial invasor que representa l’arribada al nostre país d’animals que no formen part dels ecosistemes nacionals. Las especies invasoras se propagan a menudo por el medio natural desde viviendas particulares que las tienen como mascotas y acaban escapándose, hasta formar importantes colonias en el medio natural.
També és una manera d ’acabar amb el patiment gratuït que pateixen molts d’aquests animals, que sovint procedeixen del tràfic il·legal i no estan habituats a viure en captivitat.
La transmissió de malalties zoonòtiques que poden afectar fins i tot l’ ésser humà és una altra de les raons que justifiquen aquest reial decret, aplaudit ja per les entitats de conservació de la natura.
Seguint l’exemple d’altres països
«Aquest llistat positiu segueix l’estela de la normativa vigent en altres països europeus en el qual ja és vigent aquesta eina per garantir el benestar dels mateixos animals i per combatre el comerç il·legal d’espècies exòtiques des de tercers països. Entre els països que ja compten amb aquesta regulació hi ha Bèlgica, Els Països Baixos, Luxemburg, Xipre, Croàcia, Noruega, Lituània o Malta, mentre que França, Finlàndia i Eslovènia estan desenvolupant la normativa necessària per a la seva implantació», afirma el Ministeri de Drets Socials en un comunicat.
El Ministeri afegeix en aquesta nota que el llistat concret s’elaborarà a partir dels criteris tècnics i dels experts, que determinaran quines espècies han de figurar en ell.
Satisfacció de les entitats conservacionistes
Diverses entitats ecologistes han expressat la seva satisfacció per aquesta tramitació. En un comunicat conjunt, algunes d’elles, entre les quals figuren WWF, Ecologistes en Acció, GREFA o SEO/BirdLife, destaquen que «el Llistat Positiu permetrà valorar, objectivament, els riscos relatius a la invasivitat i conservació de les espècies, la seguretat ciutadana, la salut pública i el benestar dels animals. En conseqüència, establirà, basant-se en criteris científics, les espècies que es puguin mantenir a la llar, quedant prohibida la tinença de totes les altres».
La llista no tindrà caràcter retroactiu, és a dir, els animals la tinença dels quals passi a estar prohibida però que ja siguin a les llars, podran mantenir-se
Aquestes organitzacions recorden també que aquest llistat no afectarà la immensa majoria dels animals actualment presents a les llars espanyoles. A part dels gossos, gats i fures, que ja són considerats animals de companyia, és d’esperar que altres espècies com molts peixos tropicals, canaris, conills, conills, conills, puguin mantenir-se amb normalitat.
D’altra banda, la llista no tindrà caràcter retroactiu, és a dir, els animals la tinença dels quals passi a estar prohibida però que ja siguin a les llars, podran mantenir-se informant les autoritats.
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- La jubilació dels ‘boomers’ tensiona les òptiques: Espanya pot quedar-se sense professionals per atendre els establiments
- Pat Ubach: 'Portava anys dient a les meves filles que han d'aconseguir els seus somnis i jo no ho estava intentant, fins ara
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- La filla de Carles Bros manté viva la galeria de Llançà entre la memòria i el llegat
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines