Gastronomia i ecologia
El xef José Andrés converteix una espècie invasora i verinosa en cuina gurmet
El peix lleó, que amenaça les aigües de les illes Caiman, està també cada vegada més present al Mediterrani
J. A. Giménez
El Dia de la Terra deixa de vegades imatges molt simbòliques, però poques tan precises com aquesta: un cuiner de fama mundial ficat a l’aigua per ajudar a retirar una espècie invasora que amenaça els esculls del Carib. Això és, justament, el que va tornar a fer José Andrés al Cayman Cookout 2026, celebrat a The Ritz-Carlton, Grand Cayman, on va encapçalar una nova expedició de captura de peix lleó dins d’una experiència vinculada al festival gastronòmic.
La iniciativa no és una simple picada d’ullet ecològica per a la foto. El peix lleó és una espècie invasora al mar Mediterrani, però també a les illes Caiman i bona part del Carib occidental. El Department of Environment de les illes Caiman recorda que aquests peixos, originaris de l’indopacífic i amb picada verinosa, van aparèixer a les illes el 2008 i des d’aleshores s’han expandit per Grand Cayman, Little Cayman i Cayman Brac. El seu problema és doble: es reprodueixen amb rapidesa i pressionen fortament les espècies locals, i alteren l’equilibri dels esculls.
La cuina com a solució a un problema mediambiental
Allà és on la cuina entra en joc. Fa anys que la lògica de José Andrés és bastant clara: si una espècie invasora amenaça un ecosistema i a més és comestible, convertir-la en aliment pot ser part de la solució. No resol per si sol el problema ambiental, però sí que ajuda a generar demanda, incentivar-ne la captura i treure pressió dels esculls.
En una entrevista amb Food & Wine, el xef defensava precisament el consum de peix lleó com a estratègia per reduir-ne la població, i descrivia la seva carn com un peix blanc suau i mantegós que es pot utilitzar, per exemple, en cebiche.
Per això l’interessant d’aquesta història no és només el gest de sortir a capturar-lo, sinó el que ve després. El peix lleó deixa de ser únicament un enemic de l’ecosistema i passa a convertir-se en una matèria primera d’alt valor culinari. Un desafiament ecològic es tradueix així en una acció concreta de conservació amb sortida gastronòmica. És, de fet, una idea que ja havia aparegut en edicions anteriors del Cayman Cookout: National Geographic va recollir fa anys una demostració culinària lligada a l’eliminació del peix lleó a les illes, i altres cròniques de l’esdeveniment han mostrat com el peix acabava reinterpretat en plats de nivell.
Més que luxe
El context també importa. El Cayman Cookout no és un congrés qualsevol, sinó un dels grans aparadors gastronòmics del Carib, organitzat a The Ritz-Carlton, Grand Cayman i vinculat a xefs de primer nivell com Eric Ripert i el mateix José Andrés. Per al 2026, part de la proposta va incloure precisament una experiència específica de ‘lionfish culling’ amb José Andrés, tant en la programació especial d’RR1 com en la promoció prèvia de l’esdeveniment.
Això converteix l’expedició en alguna cosa més que una activitat paral·lela. Encaixa amb una tendència cada vegada més visible en el turisme prèmium: vendre experiències exclusives, sí, però carregades de relat ambiental, científic o comunitari. En aquest cas, el missatge és especialment potent perquè connecta tres capes alhora: el prestigi del xef, la bellesa de l’escull i la urgència de protegir-lo.
El peix lleó, d’amenaça ecològica a ingredient d’una caldereta
El problema del peix lleó no és estètic ni anecdòtic. L’Administració Nacional dels Oceans i l’Atmosfera (NOAA) dels EUA adverteix que aquesta espècie invasora amenaça el benestar dels esculls de corall i d’altres ecosistemes marins, inclosos peixos d’importància ecològica i pesquera. La seva expansió ha sigut una de les grans preocupacions de conservació a l’Atlàntic occidental i el Carib durant els últims anys.
A les illes Caiman, a més, la lluita contra el peix lleó no depèn d’una sola acció puntual, sinó de campanyes de retirada continuada, bussejadors, pescadors, restauradors i programes d’educació ambiental. El fet que una figura com José Andrés s'hi involucri ajuda a donar visibilitat internacional a aquest esforç i a traslladar una idea que funciona molt bé fora del nínxol ecologista: que protegir un escull també pot començar al plat.
Aquesta espècie és també un problema al mar Mediterrani, on arriba sobretot a través del canal de Suez
Food & Wine va citar el cebiche com un dels seus usos possibles, mentre que una peça sobre el Cayman Cookout a Sub-Zero, Wolf and Cove, va recordar una caldereta catalana preparada amb un peix lleó acabat de capturar pel mateix José Andrés. Això reforça una idea important: no es tracta d’un ingredient exòtic per pur espectacle, sinó d’un peix al qual cuiners d’alt nivell veuen recorregut real en cuina.
Aquesta espècie és també un problema al mar Mediterrani, on arriba sobretot a través del canal de Suez, gràcies al progressiu escalfament de les aigües d’aquesta conca, en què el peix lleó es troba cada vegada més a gust.
