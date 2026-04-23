Comportamiento animal
Els micos de Gibraltar s’“automediquen” amb terra per digerir el menjar brossa dels turistes
La dieta alta en greixos i sucre els causa mal de panxa, segons un estudi científic
Joan Lluís Ferrer
Els micos de Gibraltar, l’única espècie d’aquesta família d’animals que viu en llibertat a Europa, s’han acostumat a empassar-se terra per alleujar el mal de panxa que els provoca el consum excessiu de dolços i salats que els ofereixen els turistes. Un grup de científics ha observat i documentat per primera vegada aquest grup de macacos practicant regularment la geofàgia, és a dir, la ingestió intencionada de terra.
Els investigadors, segons l’estudi publicat a la revista Scientific Reports, han descobert que els animals que solen estar en contacte amb turistes mengen molta més terra, sobretot durant la temporada alta de vacances. Els científics creuen que la xocolata, les patates fregides i els gelats que els ofereixen els turistes (o que ells roben) estan alterant la composició de la microbiota intestinal dels animals i provocant canvis en el seu comportament.
És un complement de la seva dieta
Segons els investigadors, ingerir terra podria ajudar a reequilibrar l’estómac dels micos aportant-los bacteris i minerals absents en el menjar brossa. A més, és probable que contribueixi a la salut intestinal i alleugi o previngui la irritació causada per l’excés de sucre i greix.
Un macaco de Gibraltar ingerint menjar brossa
Els científics creuen que aquest comportament es transmet socialment, ja que diferents grups tenen preferències per determinats tipus de terra, i afirmen que és un exemple d’una cultura animal emergent i una “tradició” creada en viure en un entorn dominat pels humans.
“Els aliments que porten els turistes i que consumeixen els macacos de Gibraltar són extremadament rics en calories, sucre, sal i làctics”, va declarar Sylvain Lemoine, antropòleg biològic del Departament d’Arqueologia de Cambridge, que va dirigir l’estudi. “Això és completament diferent dels aliments que consumeix habitualment l’espècie, com herbes, fulles, llavors i algun insecte”, va afegir.
El fet que mengin terra els permetria continuar consumint aliments amb efectes digestius negatius, però tan deliciosos per a ells com per a nosaltres.
La població de macacos de Gibraltar va registrar una mitjana de 12 episodis d’ingesta de terra per setmana, una freqüència de geofàgia alta en primats i comparable a la de ximpanzés i lèmurs, que mengen terra per obtenir minerals i mitigar les toxines vegetals.
Un exemplar menjant una galeta de xocolata
La geofàgia és comuna en algunes cultures humanes i sol associar-se amb la ingesta de nutrients durant l’embaràs. Tanmateix, els investigadors no van trobar un augment en la ingesta de terra en els macacos durant l’embaràs o la lactància, fet que demostra que aquest costum no es deu a la necessitat de suplementar la dieta.
Protegir el seu sistema digestiu
«Creiem que els macacos van començar a menjar terra per protegir el seu sistema digestiu de l’alt contingut energètic i el baix contingut en fibra d’aquests aperitius i aliments ultraprocessats, que s’ha demostrat que causen trastorns gàstrics en alguns primats», va afirmar Lemoine.
Els micos de Gibraltar són un gran atractiu turístic
«Les nostres troballes donen suport a aquesta hipòtesi de protecció. La terra consumida actua com una barrera en el tracte digestiu, limitant l’absorció de compostos nocius». Això podria alleujar els símptomes gastrointestinals, des de nàusees fins a diarrea. El sòl també pot proporcionar bacteris beneficiosos que ajuden al microbioma intestinal.
“Els primats no humans desenvolupen intolerància a la lactosa després del deslletament, per tant se sap que els làctics causen problemes digestius en els micos, i el gelat és molt popular entre els turistes de Gibraltar i, en conseqüència, entre els seus macacos”, va afegir Lemoine.
Els macacos de Gibraltar sumen aproximadament 230 animals repartits en vuit grups estables que habiten diferents zones del Penyal i s’han convertit en una important atracció turística, presents en samarretes i postals.
