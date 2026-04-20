Investigació
Inventen un compost natural que elimina gairebé tots els residus de pesticides de la fruita
La solució també permet allargar la vida útil d’aquests aliments
Joan Lluís Ferrer
Nombroses investigacions demostren que les fruites, verdures i hortalisses continuen presentant restes de pesticides de tot tipus quan arriben a la nostra taula. Rentar-les sota l’aigua pot reduir-ne la quantitat, però no els elimina per complet: hi continua quedant almenys la meitat d’aquests químics. Ara, investigadors d’una universitat canadenca han desenvolupat una solució totalment natural que no només millora notablement aquest rentat, sinó que, a més, manté fresques les fruites molt més temps. És una garantia per als consumidors i una manera de prolongar la vida d’aquests aliments.
Investigadors de la Universitat de la Colúmbia Britànica (UBC), al Canadà, han desenvolupat una solució líquida de rentat natural i biodegradable que elimina més del 86% dels residus de pesticides de la superfície de les fruites analitzades, a més d’endarrerir que es panseixin.
Això suposa que les fruites a les quals s’aplica aquesta solució poden mantenir-se en perfectes condicions de consum durant molts més dies, segons els resultats de l’estudi publicat a la revista ‘ACS Nano’.
«El nostre objectiu era crear un líquid de rentat senzill, segur i assequible que millorés tant la seguretat com la qualitat dels aliments», va afirmar Tianxi Yang, autora principal i professora assistent de la Facultat de Sistemes Agraris i Alimentaris de la UBC. «La gent no s’hauria de preocupar quan compra productes frescos».
Un compost de tipus vegetal
Si bé els nivells de pesticides en fruites i verdures estan estrictament regulats per les diferents normatives, el cert és que continuen quedant residusd’aquests perillosos compostos químics quan es venen al mercat. Quan es mengen grans quantitats de fruita, cosa recomanable pels nutricionistes, la quantitat de residus pot acabar superant els límits recomanats.
El nou mètode de rentat utilitza diminutes partícules fetes de midó –el mateix carbohidrat que es troba al blat de moro i les patates– i recobertes de ferro i àcid tànnic. L’àcid tànnic és un compost vegetal que dona al te i al vi el sabor sec. Quan el ferro i l’àcid tànnic s’uneixen, formen cúmuls enganxosos, similars a una esponja, que poden atrapar els pesticides i eliminar-los de la superfície de la fruita.
L’equip va provar el mètode de rentat aplicant tres pesticides d’ús comú a pomes en concentracions típiques i reals d’aproximadament 10 mil·ligrams per litre.
En les proves realitzades amb pomes, aquest preparat va eliminar entre el 86% i el 94% dels pesticides. En canvi, rentar amb aigua de l’aixeta, bicarbonat de sodi o midó comú sol eliminar menys de la meitat d’aquests residus.
Manté la fruita fresca per més temps
Utilitzar-lo no pot ser més senzill. Després de rentar-la, la fruita se submergeix en la solució per formar una capa lleugera, comestible i biodegradable. Les pomes tallades tractades amb el recobriment es rovellen molt més lentament i perden menys aigua al refrigerador. El raïm es va mantenir sucós durant 15 dies a temperatura ambient, en comparació amb el notable pansiment que van experimentar les que no van rebre aquest tractament.
«El recobriment actua com una segona pell transpirable. Els indicadors de qualitat dels aliments, com l’acidesa i els sucres solubles, també es van mantenir més alts en la fruita recoberta», va afirmar Yang.
El recobriment també va mostrar efectes antimicrobians, cosa que significa que pot inhibir els bacteris nocius.
Atès que els ingredients són summament econòmics i es barregen amb aigua, els investigadors afirmen que aquest producte es podria fabricar a gran escala fàcilment per utilitzar-lo industrialment. L’equip treballa actualment a perfeccionar, ampliar i provar la fórmula per utilitzar-la en plantes processadores comercials, on la fruita es neteja abans d’enviar.
«Les nostres primeres estimacions de costos suggereixen que afegiria aproximadament tres centaus de dòlar per poma, un preu comparable al dels recobriments comercials actuals, però amb el benefici addicional d’eliminar pesticides i prolongar-ne la vida útil», va explicar Yang.
