Escalfament global
Les sequeres i la calor extrema seran cinc vegades més freqüents a final de segle
Les simulacions fetes pels científics dibuixen un panorama inquietant per a les pròximes dècades
Redacción/Efe
La combinació de la calor extrema i les sequeres serà cinc vegades més freqüent a final de segle si es mantenen les polítiques climàtiques actuals, un fenomen que afectarà greument prop del 30 per cent de la població i que impactarà més els països tropicals amb menys ingressos, els que menys contribueixen a l’escalfament global.
Els dos esdeveniments (sequera i calor extrema) generen conjuntament riscos més grans que cadascun per separat, i amenacen la seguretat alimentària, la salut humana i l’accés a l’aigua, a més d’emfatitzar la «profunda injustícia climàtica», ja que els països amb menys recursos per adaptar-se patiran les conseqüències més greus de les emissions generades per potències industrials.
Són les conclusions principals d’un estudi que han fet investigadors de la Universitat Oceànica de Xina i de l’Institut Alfred Wegener alemany, que han observat com podrien evolucionar les condicions fins a finals de segle i n’han fet per a això 152 simulacions basades en vuit models climàtics, considerant diversos escenaris de creixement demogràfic i escalfament global que es descriuen al Sisè Informe d’Avaluació del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC).
Els investigadors han publicat els resultats del seu treball a la revista Geophysical Research Letters, de la Unió Geofísica Americana.
Complir els acords internacionals
L’anàlisi suggereix que complir els acords internacionals d’emissions podria reduir significativament el nombre de persones exposades a aquests perills ambientals, i que les decisions polítiques actuals determinaran la qualitat de vida i la supervivència de milers de milions de persones en les pròximes dècades.
Els investigadors han subratllat que la calor i la sequera es potencien mútuament, i en situacions extremes provoquen restriccions d’aigua i inestabilitat en els preus dels aliments, a més d’un risc més gran d’incendis forestals, pèrdues agrícoles i una mortalitat més elevada.
Els investigadors van dividir la superfície terrestre en cel·les sobre una quadrícula i van comparar la freqüència de les onades de calor i les sequeres a cada cel·la, i van descobrir que les àrees terrestres van patir aproximadament quatre episodis de calor i sequera l’any entre el 2001 i el 2020, cosa que representa el doble de la freqüència que es registrava en el període preindustrial, entre el 1850 i el 1900.
I, tot i que han assenyalat que com més caòtic es torna el clima més difícil resulta fer pronòstics, els científics han corroborat que en l’escenari de creixement climàtic i demogràfic més d’acord amb la trajectòria actual, els extrems de calor i sequera s’intensificarien per al 28 per cent de la població mundial —gairebé 2.600 milions de persones— per a la dècada del 2090, i un 6,6 per cent patirà aquest nivell d’exposició en la dècada del 2030.
Fins a deu episodis l’any
A escala mundial, els extrems de calor i sequera combinats podrien produir-se gairebé 10 vegades l’any de mitjana a finals de segle, amb els més llargs durant al voltant de 15 dies, cosa que representa un augment de 2,4 i 2,7 vegades respecte de les condicions dels últims 25 anys, respectivament.
Els investigadors han conclòs que són les emissions humanes de gasos amb efecte d’hivernacle les que impulsen aquests canvis, ja que quan van analitzar simulacions considerant únicament forces naturals, no es van observar tendències significatives en la freqüència o en la durada dels extrems de calor i sequera.
També han conclòs que els països que més emeten no seran els que patiran els impactes més grans, i segons la distribució geogràfica del risc en les simulacions, les nacions de baixos ingressos properes a l’equador i els tròpics experimentaran els extrems de calor i sequera més intensos tot i contribuir amb moltes menys emissions que les nacions més riques.
