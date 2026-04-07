Troben un peix que és capaç d’escalar 15 metres de roca en les cascades
El petit animal triga gairebé deu hores a enfilar-se al llarg de tot el desnivell, fent moltes pauses
Joan Lluís Ferrer
Llegendes que des de fa dècades circulen a l’Àfrica central parlaven de peixos que eren capaços d’enfilar literalment cascades amunt, és a dir, no fent salts, sinó agafats a la roca, una proesa que sembla impròpia d’aquest tipus d’animals. Sempre es va considerar un mite, ja que no hi havia proves, però ara un grup d’investigadors ha aconseguit confirmar la seva existència, analitzar el seu comportament i fins a gravar la troballa en un estudi publicat a <em>Scientific Reports</em>.
El biòleg Pacifique Kiwele Mutambala, de la Universitat de Lubumbashi (República Democràtica del Congo), ha dirigit l’equip que ha revelat l’extraordinària capacitat del diminut Parakneria thysi, conegut localment com a shellejar o peix orella de closca, endèmic de la conca alta del riu Congo, per enfilar-se verticalment una cascada de 15 metres.
Aquesta gesta animal, observada entre 2018 i 2020 però publicada fa pocs dies, va ser registrada en les cataractes Luvilombo del riu del mateix nom. En las imágenes se observa a miles de ejemplares de Parakneria thysi, con una longitud entre 37 y 48 milímetros, avanzando lentamente adheridos a la roca mojada por el agua de la cascada.
Un veritable prodigi físic
Els investigadors estimen que l’ascens complet d’un d’aquests peixos pot durar gairebé deu hores, tot i que el moviment efectiu ocupa només uns 15 minuts: la resta del trajecte consisteix en pauses contínues per recuperar energia, segons va documentar l’equip dirigit per Mutambala.
L’ascensió per la cascada exigeix superar pujades molt pronunciades, gairebé verticals, amb un esforç energètic només possible gràcies als minúsculs ganxos presents a les aletes pectorals i peletes,sumats a peculiars músculs que permeten suportar el seu pes.
Per cobrir un tram de tot just un metre d’altura, els exemplars requereixen entre 30 i 60 segons de desplaçament, intercalats per almenys vuit breus parades de descans. Per escalar tota la caiguda d’aigua, els peixos s’aturen en almenys nou repises horitzontals durant aproximadament una hora en cada una hora en cada una. Per tant, un peix tardaria aproximadament 9 hores i 45 minuts a recórrer tota l’altura de les cataractes. Això implica que podrien necessitar gairebé un dia o una nit sencera per superar completament el desnivell, expliquen els autors de l’estudi.
Ara bé, l’equip va observar que només els exemplars petits – menys de 48 mil·límetres – van aconseguir completar el desafiament: els individus grans semblen perdre la capacitat de carregar el seu propi cos durant la pujada.
A més, no tots arriben al cim: el seu lent desplaçament i les seccions amb sortints fan que molts quedin endarrerits o siguin arrossegats per inesperades allaus d’aigua.
¿Per què ho fan?
Segons els autors del treball, aquesta conducta s’observa únicament en l’època de crescudes, al final de la temporada de pluges –habitualment a l’abril i maig–. El motivo de este movimiento ascendente aún no está del todo aclarado, pero la hipótesis principal apunta a que muchos shellear son arrastrados corriente abajo durante las lluvias más intensas y luego intentan regresar a sus hábitats originales río arriba. Aquesta conducta comparteix semblances amb les migracions ascendents de peixos en altres continents, com alguns juvenils de la família Oxudercidae a Hawaii i el Characidium cf. timbu-se del riu Crubixà-Mirim al Brasil, segons va explicar Mutambala.
Els investigadors alerten dels perills que afecten aquesta curiosa espècie. El seu propi comportament natural, al congregar-se en grans grups abans d’iniciar l’escalada, impulsa molts pescadors a capturar-los mitjançant tècniques prohibides.
Un altre perill que els sotja és la desviació de les aigües del Luvilombo a l’inici de l’estació seca, quan el corrent es canalitza aigües amunt al llogarret Sagala per irrigar cultius de temporada. Aquest procés pot assecar per complet el tram inferior del riu, restringint tant l’accés a hàbitats òptims com la migració.
L’informe publicat a Scientific Reports remarca la importància d’aplicar mesures urgents per protegir aquest comportament migratori singular. L’equip de Mutambala remarca que el desenvolupament d’activitats d’ecoturisme podria contribuir tant a la conservació dels hàbitats del shellear com a la conscienciació sobre les amenaces que l’afecten.
