Descobreixen que el gos és 5.000 anys més antic del que es creia: va ser la primera mascota de la humanitat
Dos grups diferents d’investigadors identifiquen restes canines anteriors fins i tot al Neolític
Joan Lluís Ferrer
Un equip internacional d’investigadors ha descobert a Turquia les restes degos més antigues de les quals es té constància científica, al datar de fa uns 15.800 anys, i superen així en 5.000 anys els més vells que es coneixien fins ara.
Dos grups diferents de científics han arribat al mateix resultat a través de treballs diferents. Un d’ells, liderat per l’Institut Max Planck, la Universitat d’East Anglia i l’Institut Francis Crick , va analitzar l’ADN de 216 restes òssies de cànids, entre les quals figuraven 181 mostres anteriors al Neolític (fa uns 10.000 anys). Les tècniques fetes servir incloïen nous procediments que han augmentat la quantitat de l’ADN utilitzable per a aquestes datacions.
D’aquesta manera, han pogut identificar ossos de gossos primitius molt més antics dels coneguts fins ara. "L’evidència genètica inequívoca més antiga està relacionada amb restes de gossos de jaciments arqueològiques del Mesolític, de fa aproximadament 10.900 anys", recorden els autors de l’estudi a la revista Nature.
No obstant, les seves troballes han permès identificar un gos de 14.200 anys les restes del qual van ser trobades a la cova de Kesslerloch, Suïssa. Això demostra que aquests animals domèstics ja existien abans fins i tot que l’home es convertís en sedentari al sorgir l’agricultura, fa uns 10.000 anys.
Nou rècord de 15.800 anys
No obstant, l’altre equip, liderat pel Museu d’Història Natural de Londres, la Universitat d’Oxford i l’LMU de Múnic ha superat fins i tot aquest rècord, a l’identificar les restes d’un gos de 15.800 anys d’antiguitat procedent de la localitat de Pinarbasi (Turquia). El seu estudi també s’ha publicat a <em>Nature</em>.
Els treballs no han sigut fàcils, a causa de la dificultat que comporta en nombroses ocasions discernir entre les restes de llops i gossos, especialment en èpoques tan remotes. Durant la investigació, restes antigues que s’atribuïen a gossos van resultar pertànyer a llops, i viceversa.
Els resultats demostren, en tot cas, que la separació entre llops i gossos es va produir molt abans del que es creia, durant l’última glaciació, quan les comunitats humanes estaven formades encara per caçadors recol·lectors.
Els gossos van ser els primers animals domèstics, abans fins i tot que gats, ovelles o vaques, segons diversos estudis. No obstant, els científics no han aconseguit encara revelar en quin moment exacte i on va començar a haver-hi gossos domesticats.
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
- Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat
- La fuga de cambrers de la Costa Brava: "Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes"
- Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
- Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
- Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
- Operació dels Mossos al centre de Figueres contra el tràfic de drogues
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa