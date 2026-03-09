Investigació
El 80% de les pomes d’Espanya té residus de diversos pesticides alhora, segons un estudi
Alerten del risc per a nadons i embarassades i aconsellen consumir fruites de producció ecològica
Joan Lluís Ferrer
L’organització PAN Europe, en col·laboració amb 13 entitats més de la UE i Suïssa, ha analitzat 59 mostres de pomes de producció local procedents dels mercats de 13 països, entre els quals Espanya, i ha trobat que el 93% tenien presència d’almenys un pesticida i el 85% tenia presència de més d’un pesticida alhora. De mitjana, cada poma contenia tres pesticides diferents, tot i que alguna poma arribava a tenir fins a set pesticides alhora.
Tot i que la mitjana general de pomes amb residus múltiples és del 85%, aquest percentatge varia a cada país. A vuit països, totes les pomes analitzades tenien residus de diversos pesticides al mateix temps. A tres països (Espanya, França i Itàlia), un 80% dels casos analitzats tenien diversos pesticides al mateix temps.
En canvi, en altres estats els nivells són molt menors. Els dos països amb un menor percentatge amb residus de múltiples pesticides són Dinamarca, amb un 20% de les mostres, i Bèlgica, amb un 50%.
Risc per a nadons i embarassades
Més enllà del problema dels residus múltiples, el document de PAN Europe mostra especial preocupació pels més petits, ja que assenyala que «si es venguessin com a aliment processat per a nadons, el 93% de les mostres de poma (analitzades) no estarien permeses, ja que superen el límit legal de 0,01 mg/kg. De fet, la UE ha establert límits estrictes per a nens menors de 3 anys per protegir el seu desenvolupament».
El 71% de les pomes analitzades estan contaminades amb pesticides que la UE ha classificat com a molt tòxics
Els autors de l’informe recomanen als pares que prioritzin les pomes d’agricultura ecològica, per limitar la possible presència de residus de pesticides. És més, sentencien que «resulta incomprensible que les autoritats públiques no recomanin encaridament als pares i professionals de l’educació infantil que alimentin els nens petits exclusivament amb fruites i verdures ecològiques». Uns consells que, afegeixen, també s’haurien d’estendre a les dones embarassades.
Ruixats fins a 30 vegades abans d’anar a la venda
Segons PAN Europe, els cultius de pomeres convencionals (és a dir, els no ecològics) són un dels consumidors més importants de pesticides, cosa que pot implicar que es ruixin amb aquestes substàncies fins a 30 vegades abans d’arribar als mercats. Diferents informes previs, com els de la mateixa Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), han destacat que les pomes convencionals acostumen a estar entre els tipus de fruites que amb més freqüència presenten residus múltiples de pesticides.
L’informe proporciona altres dades preocupants, com que el 71% de les pomes analitzades estan contaminades amb pesticides que la UE ha classificat com a molt tòxics i, a conseqüència d’això, inclosos dins de la categoria de candidats a la substitució. Són substàncies que s’haurien d’haver anat eliminant del mercat, però que encara es continuen utilitzant. És més, lluny d’això, s’ha comprovat com durant l’última dècada la seva presència en els aliments europeus fins i tot ha augmentat.
Incompliment de les normatives
L’informe denuncia que les pomes analitzades contenen substàncies que, aplicant les normes vigents de la UE, haurien d’haver sigut prohibides. Crida l’atenció, segons el document, la presència d’alguns dels pesticides més tòxics i polèmics.
Com manifesta Carlos de Prada, responsable de la iniciativa Llar sense tòxics, que col·labora amb PAN Europe a difondre aquesta problemàtica, «el principal motiu de preocupació expressat a l’informe és que les pomes són una de les fruites més consumides i, no obstant, un altíssim percentatge de les analitzades té residus tòxics, no ja d’un sol pesticida sinó d’un còctel de diversos alhora».
I és que les autoritats «només han avaluat el risc d’exposar-se a cada pesticida per separat i no l’efecte còctel, que pot ser molt superior». Per això, igual com fa l’informe, De Prada recomana als ciutadans que «primin el consum de pomes ecològiques locals, en el cultiu del qual no s’han fet servir pesticides sintètics, cosa que podria comportar beneficis sanitaris per suposar una reducció significativa de l’exposició a aquestes substàncies tòxiques».
