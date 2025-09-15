Canvi climàtic
Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
Una nova recerca afirma que el punt d'inflexió podria ocórrer en només 10 o 20 anys
Joan Lluís Ferrer
Cada vegada més investigacions científiques avalen el que sembla inevitable: l'alentiment i fins i tot paralització total del Corrent Atlàntic, regulador fonamental del clima mundial. Mentre uns estudis posposem aquest col·lapse fins a finals del present segle, altres l'avancen a una data tan primerenca com d'aquí a una o dues dècades.
La Circulació de Bolc Meridional de l'Atlàntic (AMOC, en anglès) és un component fonamental del sistema climàtic global. Transporta aigua tropical escalfada pel sol cap a Europa i l'Àrtic, on es refreda i s'enfonsa a major profunditat, formant un profund corrent de retorn cap al sud.
Ja se sabia que l'AMOC es troba actualment al seu nivell més feble dels últims 1.600 anys a conseqüència de la crisi climàtica, però els nous estudis agreugen les perspectives per a un futur pròxim.
El punt d'inflexió s'avança
Els models climàtics van indicar recentment que el seu col·lapse era improbable abans del 2100, però una nova anàlisi ha examinat models que abasten molt més temps, fins al 2300 i 2500. Aquestes simulacions mostren que el punt d'inflexió que farà inevitable una aturada de l'AMOC pot tenir lloc en unes poques dècades, encara que l'aturada en si mateixa pot no ocórrer fins 50 a 100 anys després.
La investigació demostra que, si les emissions de carboni segueixen augmentant, hi ha un 70% de possibilitats d'un col·lapse, mentre que un nivell intermedi d'emissions presentaria un percentatge que es redueix al 37%. Fins i tot amb baixes emissions futures, es va produir la frenada de l'AMOC al 25% dels models estudiats.
"Ha d'evitar-se a qualsevol cost"
Els científics han advertit prèviament que el col·lapse de l'AMOC s'ha d'evitar "a tot cost", ja que desplaçaria la franja de pluges tropicals de la qual depenen milions de persones per conrear els seus aliments, enfonssaria Europa occidental en hiverns extremadament freds al nord i secades extremes al sud, i afegiria 50 centímetres al ja creixent nivell del mar.
Els nous resultats són "bastant impactants, perquè solia dir que la probabilitat que col·lapsés l'AMOC com a resultat de l'escalfament global era inferior al 10%", va declarar el professor Stefan Rahmstorf, de l'Institut d'Investigació de l'Impacte Climàtic de Potsdam (Alemanya), qui va formar part de l'equip d'estudi. "Ara, fins i tot en un escenari de baixes emissions, complint amb l'Acord de París, sembla que la probabilitat podria ser més aviat del 25%."
"Aquestes xifres no són molt precises, però es tracta d'una qüestió d'avaluació de riscos, on fins i tot una probabilitat del 10% d'un col·lapse de l'AMOC seria massa alta. Vam descobrir que el punt d'inflexió on el col·lapse es torna inevitable probablement es produeix en els propers 10 a 20 anys, aproximadament. Aquest és un descobriment bastant impactant i és la raó per la qual hem d'actuar amb rapidesa per reduir les emissions", va afegir.
Els científics van detectar senyals d'alerta d'un punt d'inflexió el 2021 i saben que l'AMOC ja es va aturar en el passat remot. "Les observacions a les profunditats de l'Atlàntic Nord ja mostren una tendència a la baixa en els últims cinc a deu anys, en consonància amb les projeccions dels models", va afirmar el professor Sybren Drijfhout, del Reial Institut Meteorològic dels Països Baixos (KNMI), qui també va formar part de l'equip.
"Fins i tot en alguns escenaris d'emissions intermèdies i baixes, l'AMOC es redueix dràsticament per al 2100 i es paralitza completament a partir d'aleshores. Això demostra que el risc d'un col·lapse és més greu del que molts creuen", va explicar.
Retroalimentació autoamplificada
L'estudi va analitzar els models estàndard utilitzats pel Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC). Els científics estaven particularment preocupats en descobrir que en molts models el punt d'inflexió s'assoleix en la pròxima dècada o d'aquí dues, després de la qual el col·lapse de l'AMOC es torna inevitable a causa d'una retroalimentació autoamplificada.
La temperatura de l'aire està augmentant ràpidament a l'Àrtic a causa de la crisi climàtica, cosa que significa que allà l'oceà es refreda més lentament. L'aigua més calenta és menys densa i, per tant, s'enfonsa a les profunditats amb major lentitud. Aquesta desacceleració permet que s'acumuli més pluja a les aigües superficials salades, cosa que també les redueix i alenteix encara més l'enfonsament, creant així un cicle de retroalimentació. Un altre estudi recent, amb un mètode diferent, també va concloure que el punt d'inflexió probablement s'assoleix a mitjans d'aquest segle.
Només alguns models de l'IPCC s'han executat més enllà del 2100, per la qual cosa els investigadors també van analitzar quins dels que s'executen fins a finals d'aquest segle mostraven que l'AMOC ja estava en declivi terminal. Això va produir les xifres del 70%, 37% i 25%. Els científics van concloure: "Aquestes xifres ja no s'ajusten a l'esdeveniment de baixa probabilitat i alt impacte que s'utilitza per parlar d'un col·lapse abrupte de l'AMOC a l'últim informe de l'IPCC".
"Greus conseqüències per al clima europeu"
Rahmstorf va dir que les xifres reals podrien ser encara pitjors, perquè els models no inclouen el cabal d'aigua de desgel de la capa de gel de Grenlàndia que també està refredant les aigües de l'oceà.
Jonathan Baker, del Centre Hadley de l'Oficina Meteorològica del Regne Unit, va afirmar: "L'oceà ja està canviant, i els canvis previstos a la convecció de l'Atlàntic Nord són un autèntic motiu de preocupació. Encara que és improbable un col·lapse, s'espera un important debilitament, i això per si sol podria tenir greus conseqüències per al clima europeu en les pròximes dècades. Però el futur de la circulació atlàntica segueix a les nostres mans".
