Comença la primavera amb una onada de fred siberià i neu en cotes baixes

Tant l'Aemet com el Meteocat preveuen per a aquest inici de la primavera nevades en cotes molt baixes. Al conjunt d'Espanya també hi haurà precipitacions fortes al terç nord i les Balears i gelades en àmplies zones de l'interior i la meitat nord. Les pluges podrien ser localment fortes i/o persistents al Cantàbric, Mallorca i Menorca i menys intenses en altres zones de la meitat nord i interior del sud-est peninsular, amb més probabilitat en àrees de muntanya.

Mentrestant, a Catalunya segueixen les restriccions en diverses carreteres per la neu. El pas de vehicles de més de 7,5 tones està restringit aquest dimarts al matí en sis carreteres catalanes degut a la presència de neu i gel a la via, ha informat el Servei Català de Trànsit.

Es tracta de la A-2 entre Tàrrega (Lleida) i Esparreguera (Barcelona); la C-16 entre Bagà (Barcelona) i Urús (Girona), al tram del túnel del Cadí; la C-17 entre la Garriga (Barcelona) i Ripoll (Girona), la C-25 entre Cervera (Lleida) i Santa Coloma de Farners (Girona), la C-37 de Manlleu (Barcelona) a Olot (Girona), i la C-58 entre Terrassa i Castellbell i el Vilar (Barcelona).

Estan completament tallades al trànsit sis carreteres de les províncies de Girona i Barcelona, sobretot de l'àrea metropolitana de la capital catalana: la BP-1417, la BV-1415, la BV-1462, la BV-2425, la GIV-4016 i la GIV-5201.

La neu també ha portat a impedir la circulació de vehicles de tercera categoria -autobusos i camions amb més de 3,5 tones de càrrega- a la N-260 a la comarca del Pallars Sobirà i la N-340 al Baix Llobregat.

Així mateix, és obligatori l'ús de cadenes per circular per la C-28; les lleidatanes C-142, L-500 i L-501; la N-260, i la N-340.

A Barcelona

Les línies d'autobús de la capital catalana 102, 111, 118 i 128 estan interrompudes aquest dimarts al matí degut a la presència de neu i gel en el recorregut, ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Segons ha explicat la companyia a les xarxes socials, també està limitat el recorregut de les línies 130, 185 i 196 a les zones més elevades de la ciutat. Malgrat les afectacions en aquestes línies d'autobús urbà, les línies de metro de Barcelona circulen amb normalitat des de primera hora.