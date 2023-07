La sequera que ara mateix viu Catalunya ha fet saltar les alarmes sobre què passarà quan, en un futur, l’avenç de la crisi climàtica convertirà l’escassetat d’aigua en un problema crònic. ¿Seran suficients les eines desplegades fins ara per «produir» més aigua o necessitem trobar noves maneres d’optimitzar els recursos hídrics? Els pronòstics alerten que el 2050, en tan sols trenta anys, la quantitat d’aigua disponible a Catalunya baixarà gairebé un 20%. Aquesta xifra en podria disminuir encara més cap a finals de segle. Per preparar-se davant aquest escenari de sequeres persistents, Barcelona es disposa a posar en marxa un pla per disposar de recursos hídrics sense dependre de la pluges.

El projecte, dissenyat per Aigües de Barcelona, planteja la creació d’un «circuit tancat d’aigua» per recollir les aigües residuals de les ciutats i les indústries de l’àrea metropolitana, depurar-les a consciència, tornar-les als rius Llobregat i Besòs i, poc després, tornar a recollir-les per passar-les de nou pels «filtres» de potabilització i poder tornar a utilitzar-les per «donar-los una nova vida».

El projecte està pensat per «reutilitzar i reaprofitar tot el possible» els recursos hídrics disponibles al territori

Segons expliquen els responsables d’aquest projecte en una conversa amb EL PERIÓDICO, aquesta dinàmica permetria crear un model circular per «reutilitzar i reaprofitar tot el possible» els recursos hídrics disponibles al territori sense dependre d’unes pluges que, segons alerten els experts, en les pròximes dècades, amb l’avenç de la crisi climàtica, es convertiran en cada vegada més escasses i irregulars en tot l’arc Mediterrani.

Cicle de l’aiguaAquest «circuit tancat d’aigua» funcionaria de la següent manera. Totes les aigües residuals que es generin a les ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona es derivarien a una xarxa d’estacions de regeneració d’aigua (també conegudes com ERA). A partir de les plantes Sant Feliu de Llobregat, el Baix Llobregat, Gavà-Viladecans, Sabadell-Vallès Oriental i Besòs, totes aquestes aigües residuals es netejarien (procés de depuració) i es tornarien al Llobregat i Besòs per augmentar el cabal superficial dels rius i per nodrir els aqüífers subterranis. La segona part d’aquest circuit se centraria a tornar a captar part d’aquests recursos hídrics, potabilitzar-los i tornar a utilitzar-los a les llars del territori.

No és la primera vegada que es planteja crear un circuit com aquest. En aquests moments, de fet, la sequera ha obligat a posar en marxa <strong>una iniciativa similar, però a petita escala.</strong> Des de fa uns mesos, la depuradora del Baix Llobregat envia prop de 1.500 litres per segon d’aigua regenerada fins a Molins de Rei. Des d’allà l’aigua s’aboca al riu i més endavant es torna a recollir des de la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí per ser tractada un altre cop i tornar a les llars de la zona. En aquests moments, aquest circuit creat a partir d’aigua regenerada ja proveeix més de tres milions de persones i suposa el 25% de l’aigua que es consumeix a les llars de gran part de l’àrea metropolitana de Barcelona. Amb la posada en marxa d’aquest nou projecte, la idea és ampliar aquesta dinàmica a diferents punts del Llobregat i del Besòs.

Projecte pionerSegons expliquen els impulsors del projecte, aquest sistema permetria disposar de recursos hídrics fins i tot quan hi hagi escassetat de pluges. La creació d’un «circuit tancat» d’aigua a la zona serviria per reutilitzar prop de 160 hectòmetres cúbics a l’any. Això permetria cobrir un 75% de les necessitats d’aigua de la regió. Aquesta nova dinàmica, acompanyada d’una sèrie de mesures per millorar l’eficiència dels recursos hídrics a la regió, podria convertir-se en un veritable salvavides per a un futur en què la crisi climàtica redueixi les pluges i augmenti el risc de sequeres.

Aquest circuit garantiria el subministrament d’aigua per a cinc milions de persones fins i tot en anys de sequera extrema

En aquests moments, la regió metropolitana de Barcelona gasta prop de 195 hectòmetres cúbics d’aigua a l’any. En les condicions actuals, segons apunten les estimacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el dèficit hídric en aquesta zona és d’uns 60 hectòmetres cúbics anuals. Les previsions apunten que el 2027 aquesta xifra pujarà fins als 125 hectòmetres cúbics anuals i el 2039, fins als 190. El desplegament d’aquest programa serviria per garantir el subministrament d’aigua per a cinc milions de persones fins i tot en anys de sequera extrema.

La posada en marxa d’aquest pla, finançat amb fons europeus Next Generation, està valorat en 1.500 milions d’euros. La Generalitat ja ha donat el vistiplau al full de ruta d’aquest programa i està avançant el procés d’aprovació administrativa del pla. Segons expliquen els seus impulsors, el desplegament d’aquest programa convertiria Barcelona en un «‘hub’ pioner en la lluita contra la crisi climàtica, la resiliència hídrica i la innovació». Es calcula que el programa generaria 17.000 llocs de treball de qualitat i donaria feina a més de 1.315 proveïdors i petites empreses del sector.