«Calenta, bruta i cada vegada més perillosa». Aquesta és la descripció amb què es presenta el planeta Terra a la plataforma Onlyfans; una xarxa social coneguda per acollir continguts pornogràfics «sense censura» i que ara, a més, acull un compte per conscienciar sobre els efectes de la crisi climàtica al nostre globus. «¿Pots aguantar el sobreescalfament... d’un mes sencer d’onada de calor? ¿Vols parlar brut? Llavors parlem de les condicions del terra terrestre. ¿Vols que et lliguin? Els animals marins ja estan sent lligats per les xarxes de pesca, els barcos d’arrossegament i la sobreexplotació pesquera en general», explica l’artista i activista britànic Oli Frost en la presentació d’aquest projecte.

¿Però què hi ha exactament a l’Onlyfans de la Tierra? Doncs bé, segons explica el mateix Frost «tenim coses de les quals mai has sentit parlar... com l’acidificació dels oceans i el col·lapse dels ruscos d’abelles». En el compte es comparteix contingut tan ‘brut’ com l’impacte dels gasos amb efecte hivernacle sobre el clima global i com d’obscè pot arribar a ser el cuir per a ecosistemes i animals. «¿Et ve de gust provar una cosa nova? Els nostres sistemes climàtics estan sent empesos més enllà de qualsevol límit conegut», recalca una de les publicacions del compte ‘més calent de la Terra’.

Vampirs i Greta Thunberg

L’Onlyfans del nostre planeta ha sigut ideat per Oli Frost, un artista britànic amb més de 96.000 seguidors a Instagram que des de fa anys s’ha enfocat a la creació de continguts satírics i humorístics per conscienciar sobre la gravetat de la crisi climàtica. «El meu treball ha aparegut en la versió britànica de ‘Got talent’, la BBC, el Parlament britànic i... la mateixa Greta Thunberg va ballar la ‘Macarena’ amb un dels meus vídeos», recalca l’artista, de 32 anys, en la seva biografia.

Una de les seves obres més conegudes fins ara és l’anomenada ‘Conspiració dels vampirs’ (‘The vampire conspiracy’), un tema en què fa broma sobre una notícia falsa molt difosa en cercles negacionistes i d’extrema dreta en el qual s’afirma que l’ecologisme és, en realitat, una conspiració impulsada per «vampirs socialistes» per «impulsar les seves polítiques». «Crear un món més verd i just forma part de la nostra malvada trama. Els humans orgànics i criats en llibertat tenen una sang més deliciosa», cantusseja Frost en un vídeo que acumula més de 15 milions de visites.

Climate change is a conspiracy created by socialist vampires in order to further their evil "socialist" ideas. So says this song I made. Happy halloween, I guess. pic.twitter.com/HdQm3vXVqY — Oli Frost (@olifro_st) 31 de octubre de 2022

Un altre dels seus temes més coneguts va ser un homenatge a la cèlebre activista Greta Thunberg en el qual, per exemple, feia broma sobre com aquesta noia es negava a comprar roba nova al veure com la crisi climàtica afectarà el futur del planeta. «Per a què vol una samarreta nova si la humanitat podria morir-se de fam a les zones desèrtiques o ofegar-se en les pròximes a la costa», canta Frost en una cançó que ha fet la volta al món i que, a més, ha sigut versionada per la mateixa activista.