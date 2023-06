La conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural acaba de tancar un acord amb la Taula Agrària per concedir un segon paquet d’ajudes per pal·liar les pèrdues agràries provocades per la sequera. Aquesta iniciativa, anunciada aquest mateix divendres pel conseller Mascort, estarà especialment enfocada als cultius de fruita dolça, així com als herbacis tant de secà com de regadiu. «El Govern no permetrà que cap agricultor hagi de deixar la seva activitat a causa de la sequera», ha afirmat el conseller en declaracions davant els periodistes.

El maig passat, la conselleria va presentar una línia d’ajudes per a la ramaderia extensiva. Ara, davant la gravetat de la sequera que afecta Catalunya, el Govern destinarà uns 5.800 euros per hectàrea afectada en els cultius de fruita dolça. En el cas de les plantacions de cireres, l’ajuda serà de 3.000 euros l’hectàrea. En els dos casos, segons s’ha anunciat aquest divendres, hi haurà un límit de 100.000 euros per a explotacions professionals i de 50.000 euros per a no professionals.

Segons ha destacat Mascort, l’objectiu és «salvar tota la fruita del país», però que si un agricultor no ha pogut regar i veu que no collirà res i que és insalvable, pugui tenir aquesta ajuda del Govern per poder subsistir. Durant la seva compareixença, el conseller ha detallat que aquestes ajudes directes «s’han articulat urgentment» i arriben sense que el Ministeri d’Agricultura hagi concretat encara quin serà l’import exacte destinat al sector primari de Catalunya.

La conselleria destinarà uns 92 milions d’euros per fer front a l’impacte de la sequera al sector primari

El Departament calcula que, entre el primer paquet d’ajudes i el segon, en total es destinaran uns 92 milions d’euros per fer front a aquestes despeses derivades de la sequera que ara mateix afecta Catalunya.

Cultius herbacis

En relació amb els cultius herbacis de secà, Mascort ha explicat que la proposta és compensar les pèrdues que van tenir «les comarques que van patir la sequera» el 2022, que són l’Anoia, el Bages (Barcelona), la Conca de Barberà (Tarragona), les Garrigues, la Noguera, el Segrià, l’Urgell, la Segarra, el Pallars Jussà i el Solsonès (Lleida). Així, donarà 243 euros per hectàrea amb un límit de 20.000 euros per a explotacions professionals i 9.000 euros per a no professionals.

Pel que fa a les pèrdues del 2023 del secà, Mascort ha assegurat que l’ajuda s’estendrà a tot Catalunya amb una valoració de 251 euros per hectàrea i els mateixos límits establerts per al 2022, amb un import mínim de 1.500 euros l’hectàrea.

Per a les pèrdues del secà que hi va haver el 2023 s’atorgaran ajudes de 251 euros per hectàrea

Per als cultius herbacis de regadiu –blat, ordi i blat de moro–, els agricultors rebran una ajuda de 712 euros l’hectàrea, amb el límit de 30.000 euros per a explotació professional i 13.500 euros no professional, el mínim serà de 1.500 euros l’hectàrea i s’està treballant per ajustar el mòdul per a l’arròs i els farratges.

La conselleria està treballant conjuntament amb les agrupacions agràries per fer un seguiment de les afectacions de la sequera al sector agrari català de manera periòdica, i així detectar les «principals urgències a abordar».

Reacció de les organitzacions

El coordinador d’Unió de Pagesos, Joan Caball, ha considerat que aquestes ajudes «són raonables» i el camí que s’ha de seguir –en les seves paraules–, i celebra que el Govern aposti per posar recursos al sector agrari.

El president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Ramon Sarroca, ha valorat positivament les mesures i ha demanat prioritzar i que els recursos siguin realment «per a aquella gent que està patint la sequera i amb diferents casuístiques».

Per part de la plataforma de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), el seu president, Joan Carles Massot, ha cridat a fer un seguiment continu dels cultius i demana «estar preparats per posar recursos per millorar i estar protegits davant la sequera i inclemències meteorològiques» i no només subsidiar amb ajudes el sector.