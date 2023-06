Autoritats de la Unió Europea han advertit que hi ha un risc creixent de malalties virals transmeses per <strong>mosquits</strong> com el dengue i el chikungunya a Europa a causa del canvi climàtic. El virus del Nil Occidental ja va matar més de 100 persones a la UE l’any passat, xifra que va en augment.

El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties ha assenyalat que, a causa que Europa està experimentant una tendència a l'escalfament, amb onades de calor i inundacions cada vegada més freqüents i severes, i estius cada vegada més llargs i càlids, les condicions són més favorables per a les espècies de mosquits invasors com Aedes albopictus i Aedes aegypti. L'agència amb seu a Estocolm va indicar en un informe que Aedes albopictus és un transmissor conegut dels virus chikungunya i dengue i s'ha establert més al nord i a l'oest d'Europa. L'altre mosquit, Aedes aegypti, conegut per transmetre els virus del dengue, la febre groga, el chikungunya, el zika i el Nil occidental, es va establir a Xipre des del 2022 i es pot propagar a altres països europeus. Fa una dècada, el mosquit Aedes albopictus es va establir a vuit països europeus, amb 114 regions afectades. Aquest any, el mosquit està establert a 13 països i 337 regions, va dir l'ECDC. Hi haurà més casos i més morts «Si això continua, podem esperar veure més casos i possiblement morts per malalties com el dengue, el chikungunya i la febre del Nil Occidental», va dir la directora de l'ECDC, Andrea Ammon, en declaracions recollides per AP: «Els esforços han de centrar-se en maneres de controlar les poblacions de mosquits, millorar la vigilància i fer complir les mesures de protecció personal». Abans, les malalties s'importaven de l'estranger, però «ara tenim casos adquirits al país», va dir Ammon en una conferència de premsa. L'agència va indicar que les maneres de controlar les poblacions de mosquits inclouen l'eliminació de l'aigua estancada on es reprodueixen els mosquits, l'ús de larvicides ecològics i la promoció de la consciència comunitària sobre el control de mosquits. Per protegir-se, les persones poden utilitzar mosquiteres, dormir o descansar en habitacions amb mosquiteres o amb aire condicionat, utilitzar roba que cobreixi la major part del cos i utilitzar repel·lent de mosquits, va assenyalar l'ECDC. Les malalties i els seus tractaments En l'actualitat, no existeix un tractament específic per al dengue. Si bé entorn del 80 % de les infeccions són lleus, els casos greus poden provocar hemorràgies internes, danys als òrgans i la mort. La febre chikungunya, una malaltia debilitant, que se sospita que afecta desenes de milers de persones es va identificar per primera vegada a l'Àfrica el 1953. Provoca dolor intens en les articulacions, però rares vegades és mortal. No existeix vacuna i es tracta principalment amb analgèsics. Ammon va afirmar que el 2022 es van registrar 1.339 casos d'infeccions del Nil Occidental adquirits localment, incloses 104 morts, el número més alt des d'una epidèmia el 2018. Els símptomes de la febre del Nil Occidental poden incloure mal de cap, febre, dolors musculars i articulars, nàusees i fatiga. Les persones amb aquesta malaltia generalment es recuperen soles, encara que els símptomes poden durar de setmanes a mesos.