L’axolot (Ambystoma mexicanum) és una criatura de curiós aspecte que normalment apareix en qualsevol relació d’animals exòtics. Es tracta d’un amfibi que viu a les regions centrals de Mèxic i es troba en perill crític d’extinció. Per això, la seva aparició en altres parts del món podria semblar una bona notícia. I, no obstant, han aparegut axolots a Catalunya i això no pot interpretar-se com a una cosa positiva per als ecosistemes locals.

Per primera vegada en la història, s'han trobat axolots en estat silvestre a la península Ibèrica, i ha sigut concretament en un riu del Priorat, a Catalunya, on un nen de set anys que es trobava jugant a la zona en va capturar un exemplar fa ja dos mesos. I ara, fa pocs dies, ha trobat un segon axolot. Segons ha informat el Canal Reus TV, els agents rurals es van fer càrrec dels dos animals, que han sigut traslladats a un centre especialitzat per examinar-los. «El nen va venir amb els seus amics dient que havia trobat un animal d'un altre país, era molt estrany», ha declarat la mare d'Ot, Cèlia Gudí. Després de portar-lo a un centre d'amfibis «ens van explicar que havia donat positiu en un fong», va afegir. Pocs dies després, el petit Ot va trobar un altre animal d'idèntiques característiques, i també van acudir als agents rurals perquè se'n fessin càrrec. El fet de trobar aquesta espècie en rius de Catalunya demostra que aquest animal només pot haver sigut introduït per la mà de l'home. El fet que pugui ser portador de fongs o altres microorganismes suposa una clara amenaça per a les espècies autòctones. Precisament, la fauna pròpia dels rius ibèrics es troba cada vegada més amenaçada per l'arribada d'espècies invasores, alienes a aquests ecosistemes, que causen grans danys en les poblacions autòctones, ja sigui transmetent-los malalties o competint-hi per aliment i territori. L'axolot, pel seu cridaner aspecte, s'està convertint des de fa anys en una atractiva mascota que té una gran demanda a través d'internet, malgrat estar catalogada com a espècie en perill crític d'extinció. A causa d'això, cada vegada hi ha més possibilitats que aquest comerç internacional acabi transvasant exemplars a ecosistemes naturals dels que no són propis i en els quals poden causar grans danys. Aquest vertebrat té un cap ample i ulls rodons sense parpelles, així com brànquies, potes curtes i una cua amb forma d'aleta que li serveix per nedar. Fins i tot desenvolupa pulmons. Els axolots mesuren uns 23 centímetres de llarg, però poden arribar a créixer fins a arribar a més de 30 centímetres. La seva distribució es limita únicament a la zona central de la República Mexicana. El seu hàbitat són els llacs pròxims a la Ciutat de Mèxic i, en especial, al llac Xochimilco, ja que la major part dels llacs centrals ja no existeixen.