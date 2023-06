Un estudi de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ha analitzat la presència de plastificants organofosforats a 75 mostres de diferents begudes: aigua, refrescos tipus cua, sucs, vi i begudes calentes. Els resultats mostren que, de mitjana, les begudes ensucrades tenen 100 vegades més concentració d’aquest tipus de plastificants que l’aigua, que mostra els valors més baixos. El treball, publicat a la revista <em>Environment International</em>, ha identificat que els plastificants provenen tant dels envasos com del mateix sucre afegit a les begudes.

Els plastificants són un tipus de compostos químics que s’afegeixen als plàstics per dotar-los de la flexibilitat i la durabilitat desitjades. Els estudis més recents han demostrat la toxicitat d’alguns dels plastificants organofosforats, incloent-hi danys neurològics, disrupció endocrina, càncer i problemes de fertilitat. «Els nostres resultats mostren que més del 95% de les begudes tenen, almenys, un dels 19 plastificants organofosforats que estudiem, cosa que mostra la ubiqüitat d’aquests compostos i la nostra exposició a ells en el nostre dia a dia», explica Julio Fernández Arribas, investigador de l’IDAEA i primer autor de l’estudi.

Els nivells de contaminació més grans s’han detectat als refrescos ensucrats tipus cola, amb una concentració mitjana de 2.876 nanograms per litre (ng/L), i per als sucs amb sucres afegits (2.965 ng/L) que tant agraden als nens, mentre que els nivells inferiors s’han trobat a les mostres d’aigua (20,7 ng/L).

«Un dels resultats que més ens va cridar l’atenció va ser descobrir que les begudes ensucrades presentaven nivells superiors de plastificants, sobretot a causa de la presència del fosfat de 2-etilhexildifenil (EHDPP per les seves sigles en anglès)», declara la investigadora de l’IDAEA-CSIC Ethel Eljarrat i autora principal de l’estudi.

L’anàlisi de mostres de sucre mostra nivells elevats de l’EHDPP, cosa que corrobora que el sucre afegit a les begudes és una de les vies de contaminació. És important destacar que la toxicitat de l’EHDPP es relaciona amb un risc més gran de patir algun tipus de càncer, com el de mama i úter.

Per esbrinar la influència del tipus d’envàs en la procedència d’aquests compostos químics, l’equip investigador ha analitzat begudes de la mateixa marca, però comercialitzats en diferents tipus d’envasos: vidre, ampolles de plàstic, llaunes d’alumini i bric. Els resultats mostren que les concentracions dels plastificants organofosforats són similars, independentment de la marca i del tipus d’envàs.

«La presència de plastificants en ampolles, llaunes i bric era esperat; però els nivells a les begudes envasades en vidre no eren previsibles a priori», indica Eljarrat. Els autors han descobert que la font de contaminació és el recobriment de plàstic que porten les xapes metàl·liques de les ampolles de vidre per evitar el contacte de la beguda amb el metall. Aquest recobriment allibera vuit plastificants cap a les begudes, i és de nou l’EHDPP el compost majoritari.

Considerant el consum de begudes per càpita a Espanya, la ingesta d’aquests plastificants a través de la beguda representa fins i tot un 10% de la ingesta diària total. «Malgrat que aquests valors estan per sota del llindar de seguretat, hem de tenir en compte que aquests plastificants també ens arriben al cos humà a través d’altres vies d’exposició com la ingesta d’aliments i la inhalació, per la qual cosa és necessari realitzar una avaluació completa de la quantitat total de plastificants a què estem exposats», conclou Eljarrat.

