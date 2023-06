L’<strong>hidrogen </strong>és considerat com el veritable vector energètic per a un futur sostenible. I, no obstant, aquest element podria no ser tan innocu com sempre s’ha cregut. L’efecte d’escalfament global de l’hidrogen filtrat és gairebé 12 vegades més fort que el CO2, segons acaba de demostrar un nou estudi de CICERO, un centre de recerca climàtica.

Publicat en la revista Communications Earth & Environment, l’estudi omple un buit en el nostre coneixement sobre els efectes climàtics de l’hidrogen, tecnologia central en la transició energètica, segons els seus autors. A diferència dels gasos d’escapament de la crema de carbó i gas que conté CO2, la crema d’hidrogen emet només vapor d’aigua i oxigen. No obstant, és la fuga d’hidrogen de la producció, el transport i l’ús el que contribueix a l’escalfament global. L’hidrogen no és un gas amb efecte hivernacle, però les seves reaccions químiques a l’atmosfera afecten gasos amb efecte hivernacle com el metà, l’ozó i el vapor d’aigua estratosfèric. D’aquesta manera, les emissions d’hidrogen poden provocar l’escalfament global, malgrat la seva falta de propietats radiatives directes. L’estudi el van dirigir la doctora Maria Sand, científica principal de CICERO, i els seus col·legues, amb col·laboradors del Regne Unit, França i els EUA. «Els efectes climàtics de l’hidrogen han sigut un tema poc investigat. No obstant, alguns articles basats en estudis de models únics confirmen un potencial d’escalfament global estimat (GWP100) d’11,6», va dir Sand. «Hem utilitzat cinc models químics atmosfèrics diferents i hem investigat els canvis en el metà atmosfèric, l’ozó i el vapor d’aigua estratosfèric», va dir Sand. «L’hidrogen interactua amb diversos processos biogeoquímics. En les nostres estimacions, hem inclòs l’absorció del terra, la producció fotoquímica d’hidrogen, la vida útil de l’hidrogen i el metà i les interaccions entre l’hidrogen i el metà», va dir Sand. L’estudi és l’avaluació més completa de l’efecte climàtic de l’hidrogen fins a la data, gràcies a l’ús avançat i nou dels models climàtics existents. És una cosa «significativa» «Hem avaluat les incerteses i el nostre estudi forma una base sòlida per a la presa de decisions polítiques sobre l’hidrogen. Un potencial d’escalfament global d’11,6 és significatiu, i el nostre estudi mostra clarament la importància de reduir les fugues d’hidrogen. No tenim la tecnologia per monitorar i detectar fugues d’hidrogen a l’escala necessària, però s’està desenvolupant nova tecnologia a mesura que la indústria s’adapta», va dir Sand. El benefici potencial de canviar a una economia d’hidrogen dependrà de la magnitud de les fugues d’hidrogen i en quina mesura l’hidrogen reemplaça els combustibles fòssils. «Encara hi ha moltes preguntes obertes, i el nostre grup continuarà ampliant el seu coneixement per garantir una presa de decisions oportuna i precisa sobre una tecnologia de mitigació clau», va concloure. Estudi de referència: https://cleantechnica.com/2023/06/11/hydrogen-can-make-global-heating-worse-cicero-study-shows/ ...... Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es